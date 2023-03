Seit letztes Weihnachten ist die DVD Amiga37 im Onlineshop von APC&TCP und im Fachhandel verfügbar.Da nun bekannt ist das die Amiga 38 im Oktober stattfinden wird, ist jetzt eigentlich der perfekte Zeitpunkt die DVDs zu bestellen.Bei der Amiga37 DVD handelt es sich um zwei gepreßte Daten-DVD9 mit folgenden Inhalt:* Amiga Future Special Issue Amiga37 PDF* Amiga 37 Dokumentation* Amiga 37 Fotos* Amiga 37 Tour Part 1 & Part 2* Amiga 37 Vortrag Dave Haynie and Ron Nicholson (ENG)* Amiga 37 Vortrag Hannes Seifert (DEU)* Amiga 37 Vortrag Jon Hare and Mev Dinc (ENG)* Amiga 37 Vortrag Martyn Brown and Andreas Tadic (ENG)* Amiga 37 Vortrag Tim Wright and Mike Clarke (ENG)+ Amiga 34 DokumentationDie Videos haben insgesamt eine Spielzeit von über 5 Stunden.Bitte beachtet: Es handelt sich um Daten-DVDs mit Video-Files.Fotos sind im JPG/JPEG Format.Der Erlös geht fast komplett an den Veranstalter der Amiga38 um zukünftige Events leichter finanzieren zu können.Wir wünschen euch allen schöne Weihnachten und nen guten Rutsch in das neue Jahr.