35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei Virtual Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC, Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:System Shock #01: Hacker gegen KI (RetroPlay/PC) - mit @weltenbrecherMit "System Shock" haben sich Dennis und Falk einen modernen Cyberpunkt-Klassiker vorgeknöpft, der damals schon mit wegweisender Technik beeindrucken konnte. Ein Spiel voller Atmosphäre, beeindruckender Grafik und mitreißendem Soundtrack. Wir wachen nach einer Cyberjack-Operation auf einer Weltraumstation auf und stellen fest: hier stimmt was nicht! Die KI SHODAN hat jetzt die Kontrolle über die Station, und das verheißt nichts Gutes...System Shock #02: Wie im wirklichen Leben! (RetroPlay/PC) - mit @weltenbrecherWas ist nur auf dieser Raumstation passiert? Durchdrehende Dienstroboter, eine menschliche Leiche, seltsame Mitteilungen, keine Menschenseele hier... aber jede Menge Überwachungskameras. Nun, wir haben ein Bleirohr, und wir werden es benutzen! Und siehe da: eine automatische Begrüßungsnachricht von SHODAN, die uns einen kleinen Überblick über die Station gibt. Schnell alles mitschreiben!DSA #06: Der erste Dungeon (RetroPlay/Amiga)Hagen kann durch seine jahrzehntelange Erfahrung als Pen&Paper-Spieler beim Shoppen voll punkten - die Grundausstattung für den Erstabstieg in den gefährlichen, dunklen (!) Dungeon ist unter seiner fachmännischen Anleitung schnell zusammengekauft. Jetzt noch schnell unnützen Tand loswerden, die Ausrüstung verteilen und dann nichts wie ab in die Katakomben!Zeitschriften, Mac-Games und Turrican (Retro ausgepackt)Heute ein Sammelsurium an Kistchen. Markus ist gespannt und Dennis weiß auch nicht mehr so genau. Und dann macht er die erste thematische Kiste auf und zückt ...Games und Zeitschriften! Und wir fachsimpeln über die Klassiker auf dem Mac!Und wie immer wünschen die Jungs: Viel Spaß beim Zusehen!