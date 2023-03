Praktisch täglich gibt es neue Videos rund um das Thema Amiga auf Youtube.In dieser Newsmeldung, die wöchentlich erscheint, wollen wir euch diese Videos auflisten.Natürlich ist das hier nur eine kleine Auswahl. Auch wir kennen nicht alle Youtube-Channels für den Amiga.Solltet ihr also gute Channels auf Youtube kennen, dann sagt uns Bescheid. Dann können wir diese in unsere News-Meldungen mit aufnehmen.Unter folgenden Links findet ihre zufällige Auwahl an Youtube-Video rund um den Amiga die seit unserer letzten News-Meldung veröffentlicht wurden:10 Minute Amiga Retro Cast: 10MARC EP147aAlex Harkonnen75: Interview H0ffman Coder DJ Musician Port MSX to AMIGA Metal Gear KnightmareAlex Harkonnen75: New Amiga Games : Roguelike & Riamel & Geo's Quest II & Ring Around the World...Amiga Bill: 2/12/2023 Commodore Amiga/PC - It Returned to the Desert, Tiny Thor, Bertie's & TV Sports FootballAMIGA FACTORY: Longplay Horror Zombies From The Crypt - Commodore Amiga - 720 ComentadoAMIGA FACTORY: Gameplay Temptations DEMO WiP - Commodore Amiga - 720 ScanlinesAmigos Retro Gaming: Amigathon 2023 Full Stream Part 2HeroQuest - Amiga Board Game Mania! Amigos: Everything Amiga 392Chris Edwards Restoration: Commodore Amiga 4000 Tower 060 R1 vs R6 Cheeky Commodore Gamer: Commodore Amiga | APOCALYPSE (1994)Classic Videogames LIVE!: 18. Classic Videogames Convention - 11.03.2023Commodore Users Europe: Spring Hackathon details (HCM) Sebastian Eggermont * Commodore Users Europe * 04th of March 2023Commodore Users Europe: Amidon Mastodon client - AmigaOS 3.2 -Dimitris Panokostas * Commodore Users Europe * 04th March 2023Commodore Users Europe: Unified keyboard for all Amigas - Gianluca Renzi * Commodore Users Europe * 04th of March 2023FairLight TV #70, Zelya - Slava UkrainiFog Lake Production: On Tour - # 12 - Retro Games Con / Classic Toys Con Heidelberg (Samstag, 11.03.2023)Gerion79: Infoquassel #8Last Ninja 2 The Sewer Loader (HKvalhe's 4ch LN2 Sewer Loader Dumpf'n'Bass Edition) - Helge KvalheimLast Ninja 2 The Sewer (HKvalhe's 4ch LN2 Creepy Sewer Amiga Edition) - Helge KvalheimLast Ninja 2 The Basement Loader (HKvalhe's 4ch LN2 Basement Amiga Loader) - Helge KvalheimHold and Modify: Truth About Commodore Amiga Collecting.Hold and Modify: Amiga PiStorm32 - Pi4 Update! It Works!Super Bob Dylan Review for the Commodore Amiga by John GageGalaxy '89 Review for the Commodore Amiga by John GageDie TAFELN - Atari - Yesterchips MuseumMy Top 10 Most Difficult Amiga Levels - Morgan Just GamesRetro Rant: Retro Rant Game Review #79 - Charlie J. Cool (Amiga AGA)RetroGamingMusic: Arkanoid intro music Live performance by Martin GalwayRetroMatze: Erben der Erde: Die große Suche (AMIGA CD) / Review & Let's Play - Teil 8.RetroMatze: Erben der Erde: Die große Suche (AMIGA CD) / Review & Let's Play - Teil 9.RMC - The Cave: h0ffman | A life in The Demoscene & Music Production | Legends in The Cavertiainen: Commodore Amiga demo: The Bitstoppers - Abra Cadabra cracktro (1992)rtiainen: Commodore Amiga demo: Tristar and Red Sector Inc. - Tuff Stuff 045 menu (1992)rtiainen: Commodore Amiga demo: Awesome - Hip Hop Pack #43rtiainen: Commodore Amiga demo: Paradise - Spot the Dot v1.6 cracktro (1992)Thomaniac: #1987 Der CD-RUMtreiber #73: Amiga 10/95 Public Domain "Nordlicht" Pt.6 [Amiga]Torque: Let's Play Der Clou! in der AmigaCD32 Version mit Sprachausgabe #002Torque: [GER] Let's Show AmigaOS 3.2 Installation mit dem Emulator WinUAE