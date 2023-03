RedPill wurde in der Version 0.9.17 Beta veröffentlicht.Was es ist:-Ein Werkzeug, das es ermöglicht, viele Spiele für den Amiga ohne Programmierkenntnisse zu erstellen.-Einfach zu benutzen und gleichzeitig erlaubt es, komplexe Dinge zu erledigen.-Mehr ein Spielzeug zum Spielen als ein professionelles Werkzeug, nicht mit tausenden von Funktionen, sondern mit wenigen, die sehr gut funktionieren.-Ermöglicht die Erstellung von 2D-Spielen mit echtem Amiga-Feeling!-Es ist kostenlos.-Es befindet sich noch in der Entwicklung.Änderungen:-Speichernutzung wurde optimiertAktionsauslöser FX Value hinzugefügt, um die FX-Ebene zu aktivieren/deaktivieren und den zu verwendenden Effekt auszuwählen.Aktionsauslöser FX Mask hinzugefügt, um die Farbmaske zu setzen, die die FX-Ebene verwenden soll.-Trigger "Z from Father" hinzugefügt, damit instanziierte Objekte diesen Wert von ihrem Instanziator erhalten.-Bedingungstrigger "Collision Count" hinzugefügt, um die kollidierenden Objekte zu zählen.-Bedingungstrigger "To All Colls" hinzugefügt, um einen Trigger für alle kollidierenden Objekte auszuführen.Disko-Projekt wurde hinzugefügt, um die Verwendung der neuen FX-Trigger zu zeigen.Die Rendering-Routine für Spielobjekte wurde optimiert.Beim Bearbeiten eines Instantiate-Triggers wird nun neben der Grafik auch die Kollisionsbox angezeigt.-Änderung des Ser Var RND-Triggers bei Verwendung eines True/False-Wertes.Der Spielstart wurde geändert, da der Kompressor die CLI-Parameter unbrauchbar macht.-Allgemeine Optimierung des Gameplayers, um seine Größe zu verringern und weniger Speicherplatz zu belegen.-Das vertikale Clipping von Objekten wurde verbessert.-Replizieren einiger Codes, um zusätzliche Geschwindigkeit zu erreichen.-Verbesserte Dokumentation, noch WIP.-Shlinker-Kompressor auf 4.7 aktualisiert.App-Symbol aktualisiert.-Mehr Informationen werden beim Erstellen des Projekts angezeigt.-Fix für das Speichern von Projekten, die das Requester-Fenster nicht anzeigen.-Fix in der Autoslice-Routine.-Fixes im Animationsbildschirm.