Vor einigen Monaten bereitete Hugees "HunoPPC" Nouvel die erste Beta-Kompilation von "Doom 3" vor, die jeder testen konnte. Allerdings entschied er sich damals nicht für eine vollständige Veröffentlichung, da sein Ziel darin bestand, die Spiel-Engine so weit zu optimieren, dass 30 Bilder pro Sekunde auf AmigaOne X5000 Computern mit einer Auflösung von 1920x1080 und Ultra-Grafikeinstellungen möglich sind. Dieses Ergebnis ermöglicht nicht nur ein relativ komfortables Gameplay, sondern erlaubt es auch, die Ergebnisse anderer Systeme, die auf PPC laufen, wie Linux (27 fps) und MacOS (29.5fps 1600x1200 für MAC G5 2.5GHz PCIe) zu schlagen. Das gesetzte Ziel wurde erreicht, so dass von nun an jeder, der will, die Amiga-Portierung basierend auf dem Dhewm 3-Projekt ohne Einschränkungen herunterladen kann.Weitere Features der öffentlichen Version sind:* Verwendung der jpeg-turbo.library mit Altivec-Unterstützung für den AmigaOne X1000,* Verwendung der neuen zlib 1.2.13 vom 13. Oktober 2022,* schnelleres Laden von Daten aus einer .pk4-Datei,* optionale Möglichkeit, einen speziellen Hack für Beleuchtung und Schatten zu verwenden, um zusätzliche 3 fps zu erhalten,* ARB-Rendering-Modus (Anzeige von Grafiken ohne Effekte) für schwächere Konfigurationen. Auf leistungsfähigeren Konfigurationen (X5000 plus Radeon RX560) können Sie damit ein Ergebnis wie in Timedemo erzielen - 47 fps,* ARB2-Rendering-Modus, ein nativer Modus für "Doom 3" mit allen Effekten und einer Bildwiederholrate von 20 fps für X5000-Computer,* GLSL-Rendering-Modus - ein proprietärer Modus, der das Ergebnis der von Huno durchgeführten Optimierungsarbeiten mit allen Effekten ist und es Ihnen ermöglicht, ein Ergebnis von 30 fps im Timedemo zu erhalten.Weitere Informationen und das herunterladbare Archiv finden Sie auf der Website des Port-Autors:Video: https://youtu.be/ZaFoZ59K0JM