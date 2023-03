Das AmiWest-Team schreibt:AMIWEST 2023 IST INS ROLLEN GEKOMMEN!Unsere neuen Mitglieder des Planungsteams sind bereits dabei, die Messe neu zu erfinden!AmiWest 2023 findet vom 12. bis 15. Oktober im Holiday Inn Express Cal Expo, 2224 Auburn Blvd. in Sacramento, Kalifornien 95821, USA, statt.Sagen Sie allen, die Sie kennen, Bescheid und bringen Sie einen Freund zur AmiWest mit. Und schauen Sie auf http://amiwest.net für die neuesten Updates und Informationen.Das AmiWest-Team hat neue Mitglieder im Planungsteam!Wir haben mit der Planung für dieses Jahr begonnen! Neue Teammitglieder sind involviert und neue Ideen sind im Umlauf. Amiga ist der kreative Computer und unser Planungsteam verkörpert dieses Ethos. Sie sind bereits aktiv dabei, neue Aktivitäten zu planen und unsere traditionelle Show zu erweitern, um uns ein neues "bestes AmiWest" für 2023 zu geben. Hier ist eine Liste des aktuellen Planungsteams:PLANER FÜR AMIWEST 26 IM JAHR 2023*Bill Borsari*Brian Carpignano*Brian Deneen*Jerry Gray*Chris NelsonDiejenigen, die schon lange mit der Show zu tun haben, werden einige dieser Namen kennen, da sie schon eine Weile dabei sind. Die Neuzugänge stehen für neue Kreativität und weitreichende Ideen, um AmiWest zu neuen Höhen zu führen.Neues Facelifting der Anlage abgeschlossen.Für diejenigen, die an der AmiWest 2022 teilgenommen haben, war das Facelifting unserer Einrichtung noch nicht abgeschlossen. Dies verursachte einige Unannehmlichkeiten, die jedoch meist mit guter Laune ertragen wurden. Für 2023 ist die Anlage mit einem neuen Frühstücksraum, neuen Möbeln in der neuen Lobby und rundum neu gestalteten Zimmern fertiggestellt.Und zu allem Überfluss wurden die Zimmerpreise für AmiWest nur geringfügig erhöht! Achten Sie auf die Reservierungsseite für die aktualisierten Preise und Links in Kürze!Halten Sie Ausschau nach weiteren Updates!Nicht vergessen: AmiWest 2023 findet vom 12. bis 15. Oktober im Holiday Inn Express Cal Expo, 2224 Auburn Blvd. in Sacramento, Kalifornien 95821, USA, statt. Sagen Sie allen, die Sie kennen, Bescheid und bringen Sie einen Freund zu AmiWest mit. Und schauen Sie auf amiwest.net für die neuesten Updates und Informationen.