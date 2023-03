Seit kurzem sind alle alten Ausgaben der Amiga Joker kostenlos im Download-Bereich der Amiga Future Webpage als PDF verfügbar.Außerdem wurden inzwischen die Jahrgänge 89 und 90 in unsere Artikel-Datenbank eingepflegt. Damit könnt ihr diese Ausgaben sowie die einzelnen Artikel direkt online lesen. Weitere Ausgaben werden folgen.Ganze Hefte: app.php/kb/index?c=75 Einzelne Artikel: app.php/kb/index Das Projekt wurde 2009 (Ja, wirklich 2009!) im A1k-Forum gestartet. Bei dem Projekt gab es viele Unterbrechungen und Verzögerungen und sicherlich ist es bei einigen Beteiligten auch komplett in Vergessenheit geraten.Aber jetzt sind endlich alle Ausgaben gescannt und online.Beteiligt an dem Projekt waren die A1K User AMIPEGUSER, echo, evil, Lomaxx und Tracer. Ich hoffe das niemand übersehen wurde.Im laufe des Jahres sollen alle Artikel auch noch in die Amiga Future Artikel-Datenbank eingepflegt werden.In der Amiga Future Artikel-Datenbank kann man aktuell um die 5.000 Artikel online lesen: app.php/kb/index Die Amiga Joker 2017 und Amiga Joker 2019 sind natürlich weiterhin in unserem Onlineshop verfügbar: https://www.amigashop.org/index.php?cPath=42