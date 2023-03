Markus Tillmann informiert:Hallo zusammen,es gab ja bereits einige Spekulationen rund um die nächste AmigaXX - wird es eine weitere Veranstaltung geben?Wenn ja, wird es die Amiga40 in 2025? Oder wird es zuvor eine Amiga39 oder gar eine Amiga38 geben?Viele haben vermutlich nicht mehr damit gerechnet, dass es in diesem Jahr eine erneute Veranstaltung geben wird - doch wir greifen den alten Rhythmus wieder auf:Nach der Amiga30, 32, 34 und der aufgrund COVIDs von 36 auf 37 verschobenen Messe, kehren wir in den alten Modus zurück, was bedeutet:Dieses Jahr findet die Amiga38 statt!Und zwar wie im vergangenen Jahr in Mönchengladbach im Kunstwerk am 7. Oktober 2023 (am darauf folgenden Wochenende findet die AmiWest statt)!Weitere Informationen folgen in den kommenden Wochen!