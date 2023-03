35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei Virtual Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC, Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:Amiga 4000 PPC: Demontage und Analyse (Bastel-Ecke)Unser geneigter Zuschauer Stephan hat uns einen Amiga 4000 vermacht - unter der Auflage, dass wir ihn in Ehren halten und wieder instand setzen. Wir nehmen den Rechner unter die Lupe, begutachten den Schaden und messen die Leiterbahnen durch.Freddy Pharkas #19: High Noon (RetroPlay/PC) - mit @DerSeargeOb wir einer Horde wildgewordener Cowboys mit etwas Lachgas zu Leibe rücken können? Aus der Distanz wäre das mit einem gut gezielten Schuss sicher machbar - und dass wir gut zielen können, haben wir unserem eifrigen Training zu verdanken. Schließlich ist Freddy ja jetzt Revolverheld, und nicht mehr nur der Apotheker... Dennoch werden nicht alle Bösewichte in den Schlaf geschickt!Freddy Pharkas #20: Schwarzes Gold (RetroPlay/PC) - mit @DerSeargeFinale im Keller des Schulhauses! Wie konnte sie nur?! Nun, da wir wissen, wer (und was) hinter den ganzen Geschehnissen in Coarsegold steckt, müssen wir nur noch überleben und dafür sorgen, dass den Umtrieben ein Ende bereitet wird. Wir haben ein Ohr - und wir werden es benutzen! Und einen Säbel haben wir auch...DSA #05: Wo ist das Zeughaus? (RetroPlay/Amiga)Helden gesucht! Wo stolpern wir wie selbstverständlich über die Hauptquest in "Die Schicksalsklinge"? Natürlich in der Taverne! Wir sind zufällig zur richtigen Zeit am richtigen Ort - Hetmann Tronde Torbensson sucht fähige Leute, die sich auf eine gefährliche, wenn nicht gar tödliche Mission begeben wollen. Ruhm und Ehre warten auf jene, die von der Mission wiederkehren. Und Gold! Jede Menge Gold... Ja, da sind wir doch dabei!03/83: Computerwissen für Jedermann (Back in Time)Schon mal überlegt, was genau vor 40 Jahren die Community umgetrieben hat? Und damals war es nicht Retro, sondern bahnbrechend! Folgt Michael und Dennis auf den Spuren der Chip, der PM und der Elektronik und erfahrt Spannendes für Jedermann!