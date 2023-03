Allanon schreibt auf https://www.amigans.net Ich bin sehr stolz zu verkünden, dass nach 14 Jahren Entwicklungszeit die erste öffentliche Version von HGui auf GitHub verfügbar ist.HGui ist ein GUI ToolKit für Hollywood-MAL, das komplett in Hollywood geschrieben wurde. Die einzigen Voraussetzungen sind die Includes, die in der HGui-Distribution enthalten sind.HGui bietet einzigartige Funktionen. Aber der Hauptzweck ist es, dem Programmierer zu ermöglichen, Anwendungen zu kompilieren, die auf allen von Hollywood unterstützten Plattformen genau die gleiche Oberfläche darstellen können.Es benötigt kein externes Plugin, um HGui.HGui kommt mit einem vollständig kommentierten Quellcode, vielen Beispielen und Tutorials, einem HTML-Handbuch und, für diejenigen, die mich auf Patreon unterstützen, gibt es direkten Support und Beispiele auf Anfrage.HINWEIS ZU INCLUDESBitte beachtet, dass die Includes, die mit HGui kommen, nicht notwendigerweise die gleichen sind wie die auf meinem GitHub->Hollywood-MAL-Libraries. Die Includes, die mit HGui kommen, sind mit HGui getestet und der Einfachheit halber im gleichen Repository wie HGui platziert, so dass Benutzer alle benötigten Sachen an einem einzigen Ort haben können.Übrigens werde ich versuchen, sie synchron zu halten.FEATURESHGui bietet die gebräuchlichsten Gadgets wie Buttons, Labels, Text, Listview, Treeview, virtuelle Räume, Scroller und so weiter.Es hat auch die Fähigkeit, jedes Gadget in Kontextmenüs und Fenstermenüs einzubetten, außerdem bietet es ein ausgeklügeltes Skin-System und mehrere umschaltbare Funktionen, um die CPU-Leistung, die Rendering-Geschwindigkeit und den Speicherverbrauch auszugleichen.Für alle Details schauen Sie sich die Anleitung auf GitHub anLINKS- GitHub-Repository: https://github.com/Allanon71/HGui - Thema im Hollywood-Forum: https://forums.hollywood-mal.com/viewtopic.php?t=3656 - Mehr Details auf meiner Seite: https://www.a-mc.biz/_software/hgui-gui ... hollywood/ - Meine Patreon-Seite: https://www.patreon.com/Allanon71 KURZE GESCHICHTEDieses Projekt wurde vor etwa 14 Jahren ins Leben gerufen und seine erste Inkarnation hieß ScuiLib. Ich brauchte Gadgets für meine Programme und beschloss, selbst eine GUI-Bibliothek zu bauen, da es zu dieser Zeit keine Plugins zur Erstellung von UIs gab.Die Zeit verging und ich lernte viele Dinge über Hollywood-MAL, das sich auch weiterentwickelte und mit jeder neuen Version mehr und mehr Funktionen hinzufügte.ScuiLib wurde als Ausgangspunkt für eine neue Version namens HGui verwendet, und nach einiger Zeit begann ich, Anwendungen damit zu erstellen.HGui lässt noch einige Funktionen vermissen, aber es ist voll benutzbar und stabil, so dass ich dachte, dass es schade wäre, wenn ich meine Arbeit nicht mit anderen teilen würde. Also habe ich mich entschlossen, meine Arbeit mit anderen zu teilen, aber bevor ich diesen Punkt erreicht habe, habe ich unzählige Stunden damit verbracht, die Dokumentation, die Beispiele und einige Tutorials zu schreiben.Ich hoffe, dass ich mit meinen Bemühungen Hollywood-MAL helfen kann, seine Nutzerschaft zu vergrößern, denn es hat es verdient, und ich will ehrlich zu Ihnen allen sein: Ich hoffe auch, dass ich die Unterstützung auf meiner Patreon-Seite ein wenig erhöhen kannAuf dem Screenshot sieht man die Windows-Version, aber auf allen unterstützten Plattformen wird die GUI genau gleich dargestellt.