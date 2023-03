Brüssel - 3. März 2023Hyperion Entertainment CVBA ist stolz darauf, das zweite kostenlose Update von AmigaOS 3.2 zur Verfügung zu stellen.Dieses neue Update demonstriert das kontinuierliche Engagement der Entwickler, um sicherzustellen, dass AmigaOS 3.2 das leistungsfähigste und stabilste Betriebssystem ist, das es je für 68K-basierte Amigas gab.Wer noch kein Exemplar von AmigaOS 3.2 besitzt, kann es sich bei seinem Lieblingshändler besorgen!Das Team von Entwicklern und Testern hat seit der Veröffentlichung von AmigaOS 3.2.1 unermüdlich an der Behebung von Fehlern und der Implementierung einer Reihe von neuen Features gearbeitet.Die Highlights der neuen Funktionen und Fehlerbehebungen von AmigaOS 3.2.2 sind wie folgt:* TextEdit hat mehrere Verbesserungen an seiner Erweiterungsschnittstelle erfahren und hat einen "Über"-Menüpunkt erhalten;* "Showconfig" zeigt nun die 68060-Revision an;* IconEdit" benachrichtigt nun den Benutzer, wenn jemand anderes die Icon-Datei, die gerade bearbeitet wird, modifiziert. Und durch Drücken der Hilfetaste wird die Hilfe aufgerufen. Die gesamte Farbbehandlung von bunten Icons wurde verbessert, so dass Icons nicht mehr degradieren können. Die Benutzer können in eine Situation geraten, in der die Farbe schlechter aussieht als auf einem perfekten Bildschirm, aber das Symbol wird dadurch nicht beeinträchtigt. Der gefürchtete "Downgrade"-Dialog erscheint nicht mehr, aber in manchen Fällen wird "IconEdit" auf einem separaten Bildschirm geöffnet;* "Kickstart" kann nun mit früheren Versionen von Workbench und Icon Library booten, wenn diese auf dem Boot-Volume vorhanden sind. Dies ermöglicht die Installation des ROMs, während die Fähigkeit erhalten bleibt, jede AmigaOS-Version von 3.1 bis 3.9 zu booten, bevor AmigaOS 3.2 auf einem Volume installiert wird;* Das sketchboard.gadget hat einige Geschwindigkeitsverbesserungen erfahren, die bei der Verwendung von IconEdit spürbar sein sollten;* Das listbrowser.gadget wurde komplett überarbeitet, wodurch die Datei viel kleiner und etwas schneller geworden ist;* Das layout.gadget wurde komplett überarbeitet;* Die window.class wurde komplett überarbeitet;* Die RAM-Disk wurde komplett überarbeitet, so dass sie viel seltener Probleme verursacht;* Verbesserte "Locale"-Unterstützung* Aktualisierte Version der boards.libraryDas Update 2 für AmigaOS 3.2 kann hier herunterladen werden: https://www.hyperion-entertainment.com/ ... m&file=128 Hyperion möchte dem AmigaOS 3.x-Entwicklungsteam sowie den Beta-Testern seinen herzlichen Dank und seine Anerkennung für ihre unermüdlichen Bemühungen aussprechen.Wer unsere Bemühungen weiter unterstützen möchte, besucht bitte unseren AmigaOS-Merchandise-Shop.