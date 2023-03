WHDLoad ist ein Programm mit dem Amiga Spiele und Demos die nur auf Diskette verfügbar waren, auf Festplatte installiert werden können.Dazu werden sogenannte Installations-Pakete benötigt sowie die Original-Disketten der jeweiligen Software.Die Installations-Pakete können unter der URL http://www.whdload.de kostenlos geladen werden.Folgende Pakete sind seit unserer letzten Meldung neu hinzu gekommen: Detector - [new] - (Time Warp) done by Psygore - Info Melodies - [updated] - (Scoopex) patch redone, OSemu no longer needed, patch works with 0.5 MB chip memory and 0.5 MB other memory now, line drawing routines fixed, DMA wait in replayer fixed, source code included - Info http://www.whdload.de/news.htmlWHDLoadhttp://www.whdload.de/news.htmlAndreasMandreas@amigafuture.de