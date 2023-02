35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei Virtual Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC, Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:Google Maps am C64, Amiga mit Arm und ein Universum für Lara Croft (Retro-Rückblick)Markus ist unter die Amateurfunker gegangen! Mit Dennis spricht er über die Prüfung und das Funken, sowie über die folgenden Retro-Neuigkeiten.Freddy Pharkas #17: Pistole statt Pille (RetroPlay/PC) - mit @DerSeargeUm die Verkleidung zu perfektionieren, brauchen wir noch ein Ohr. Und daran basteln wir gerade - Abdruck, Abguss, Positiv, Negativ... ein Glück, dass wir mit unserem Labor gut ausgestattet sind. Auf geht's, Freddy Silberohr! Wir müssen das gute Stück noch aus der Gussform bekommen!Freddy Pharkas #18: Schießerei im Saloon (RetroPlay/PC) - mit @DerSeargePeng - tot! Aber... der Falsche! Zum Glück haben wir rechtzeitig gespeichert... Die direkte Konfrontation ist also nur bedingt geglückt, wir brauchen eine andere Strategie. Wohin mit dem Eisen, damit die blaue Bohnen ihren Weg zum Ziel findet? Aus dem Weg, Leute! Ab jetzt wird geschossen!DSA #04: Einkaufen in Thorwal (RetroPlay/Amiga)Endlich kann es losgehen - unsere Party steht! Noch schnell das geografische Auge geschult und dann ab nach Aventurien! Wir beginnen im Travia-Tempel in Thorwal und stellen die Gruppe erst einmal kurz vor, bevor wir uns ins Abenteuer stürzen. Ausgewogen ist die Zusammenstellung ja schon einmal... aber es gibt noch Luft nach oben! Außerdem mangelt es noch an Ausrüstung.Inca Man: Auf Diamantenjagd im Land der Inkas (RetroToday/Amiga)Aliens, Geister und Mumien?! Na das kann ja heiter werden! Wir stürzen uns als Schatzsucher in die Tiefen der Inka-Pyramide (sowohl alleine als auch zu zweit!) und sammeln in diesem turbulenten Plattformspiel Diamanten ein, um den Ausgang zu öffnen. Aber Vorsicht: die Diamanten werden bewacht! Und außerdem läuft der Timer unbarmherzig mit...