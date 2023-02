35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei Virtual Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC, Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:Wir reden über unser erstes Video: Home Electronics World '99 (VD reacts)Wir sind so alt, wir haben schon im alten Jahrtausend Videos gemacht - und das erste davon schauen wir uns mit Euch zusammen an! Dabei lassen wir die Computermesse "Home Electronics World '99" Revue passieren und geben Euch Hintergrundinfos zur Entstehung des Videos.Freddy Pharkas #15: Explosive Schießübungen (RetroPlay/PC) - mit @DerSeargeFreddy verduftet. Offiziell zumindest. Es wird einfach zu heiß, auch wenn der Brand schon längst gelöscht ist. Der "Boss" will ihm an den Kragen. Deswegen macht er eine Finte, während er heimlich mit dem Schießeisen übt. Bekommen wir unseren Revolverhelden a.D. zurück?Freddy Pharkas #16: Bis über beide Ohren (RetroPlay/PC) - mit @DerSeargeSooo, dann bringen wir unsere Revolver mal wieder auf Vordermann - der Sheriff war so freundlich, uns auszuhelfen mit dem Reinigungszeug. Und weil wieder alles blitzt und blinkt, können wir uns nochmal an einen Übungsschuss wagen. Und schnell zu ziehen scheint auch von Vorteil zu sein bei einem Duell...DSA #03: Fulminictus Donnerkeil (RetroPlay/Amiga)So langsam nimmt auch der Magier der Gruppe Form an. Kampftauglich soll er sein: Dennis träumt schon vom Blitze- und Feuerball-schleudernden Astralkonzentrat, und Hagen hätte gerne noch die Heilkräfte geweckt. Mal schaun, ob unsere Steigerungspunkte für die magische Omnipotenz ausreicht...Demo Mania #06: Voyage/Razor 1911 (Amiga)Wir gehen auf eine Reise - mit dem Demo "Voyage" von Razor 1911. Credits in 3D, Werbung für Mailboxen und ein Mech erwarten uns...