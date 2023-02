AmiBlitz ist in der Version 3.9.9 erschienen.behoben:mehrere fehlerhafte OS-Funktionsaufrufe in PED und Compiler behoben, die zu einem Absturz führen konntenAbsturz von PED, wenn Quellcode TAB-Zeichen enthältAbsturz bei Verwendung der HELP-Taste bei bestimmten Makronameneinige Anzeigeprobleme mit dem Cursor, wenn das Blinken ausgeschaltet isteinige Darstellungsprobleme beim Scrollen des Quellcodes von außerhalb des FenstersSeltene Anzeigeprobleme beim Hervorheben von AnweisungsnamenMehrfaches Neuzeichnen des Quellfensters bei Größenänderung des FenstersKonfiguration: Status der Intellisense-Option wurde nicht korrekt geparstwenn eine Quelldatei "gespeichert unter" wurde, wurde der neue Dateiname nicht im Tab-Titel angezeigtAbsturz beim Speichern als reiner Texthinzugefügt:Neue Funktion win windowslib: WindowIsOpen(win#) gibt True zurück, wenn das Fenster mit der angegebenen Nummer geöffnet istgeändert:Befehle GetD0, PutD0, GetRegD0, PushD0 von wzlib nach environlib verschoben (wzlib benötigt mindestens OS2, so dass die Verwendung dieser Befehle verhinderte, dass die ausführbare Datei mit einem älteren OS funktionierteSpeicherverbrauch für String in PED reduziertScrollgröße auf 1 Zeichen beim Scrollen nach links oder rechts geändertVerhalten von markierten Blöcken geändert, sie verhalten sich jetzt wie Blöcke in anderen EditorenAbhängigkeit von fontlib für diskfontlib bei Verwendung von ROM-font entfernt, so dass diskfont.library nicht mehr benötigt wird, wenn topaz verwendet wird!Änderungen im Projekt:aktualisierte DokumentationAktualisierte Beispielschubladeeinige residente Quelldateien von BB2 für spätere Verbesserungen wieder eingefügtdisassemblierte Quelltexte für die Blitzlibs animlib, iffiolib, ilbmifflib hinzugefügtmehrere StormWizard-Demos von @mdbergmann hinzugefügt