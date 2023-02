35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei Virtual Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC, Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:Freddy Pharkas #13: Wir schaukeln das Feuer aus (RetroPlay/PC) - mit @DerSeargeFeuer!!! Das Nachbarhaus unserer Apotheke steht in Flammen! Wir müssen schnell reagieren, bevor es überspringt! Aber die Flammen sind zu heiß, alsdass wir da nah genug rangehen könnten, um es mit Backpulver zu ersticken. Was tun?! Die Kinderschleuder? Die Kinderschleuder!!!Freddy Pharkas #14: Wir brauchen einen Revolver-Helden! (RetroPlay/PC)Der Sherrif UND der Banker hassen Freddy und wollen unseren... also... SEINEN Tod. Das macht die Lage nun etwas angespannt, und wir müssen uns wappnen. Nein, wir verlassen die Stadt NICHT. Und wenn die Kanonen noch so lang und hart und stählern sind. Wir brauchen einen Plan. Und einen Revolver.DSA #02: Vielfältige Talente (RetroPlay/Amiga)Was für eine Odyssee - und das schon, bevor das Spiel überhaupt losgeht! Aber nun ist er endlich fertig - unser erster Thorwaler. Ein waschechter Held. Doch nun geht es an den Feinschliff. Also eine Folge Extreme-Charakter-Generierung! Was braucht ein Thorwaler? Mit der Axt muss er umgehen können, um auf seine ganz eigene Art dann das gegenüber zu betören, richtig?Zuschauer-Zusendungen und Post von Kickstarter (Retro ausgepackt)Ich seh nix! Sagt zumindest "Dennis, die Kiste"!Heute packen wir einige Zusendungen unserer geneigten Zuschauer aus. Und es hat was mit Retro zu tun. Wie beruhigend, oder?Na klaro, schließlich sind wir schon nach 3 Minuten voll im Hype Mode