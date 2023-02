35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei Virtual Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC, Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:ZZ9000 - Full-HD-Grafik für Big-Box-Amigas (Virtuelle Welten)Erweiterungen für die großen Amigas 2000, 3000 und 4000 sind selten und teuer - doch die Multifunktionskarte ZZ9000 schafft Abhilfe!Die ZZ9000 ist nicht nur neu und erhältlich, sondern vereint viele Funktionen auf einer Karte - Grafikkarte mit Full HD, Netzwerkkarte, Speichererweiterung, ARM-Koprozessor und Zugriff auf USB-Massenspeicher.Wir stellen Euch die Karte vor, geben Hintergründe zur Einbindung in AmigaOS, bauen sie in einen Amiga 4000 ein, installieren die Treiber und demonstrieren die Fähigkeiten unter AmigaOS 3.2.Freddy Pharkas #11: Warteschlange vor dem stillen Örtchen (RetroPlay/PC) - mit @DerSeargeDa haben wir nun tatsächlich einen indischen Assistenten für unsere Apotheke - wer hätte das gedacht? Nachdem wir mal wieder die Welt gerettet haben (und den armen Mann vom Ameisenhügel), bereiten wir uns auf die hoffentlich baldige Wiedereröffnung unseres Ladens vor. Und dann ab in den Saloon - denn hier fangen die guten Geschichten immer an!Freddy Pharkas #12: Feuer in der Nacht (RetroPlay/PC) - mit @DerSeargeDer Flotte Heinrich hat die Stadt heimgesucht. Ein Glück, dass wir nach erfolgreichem Selbstexperiment die Quelle des Übels gefunden und uns gleich an ein Gegenmittel gemacht haben. Und nun gilt es, jenes hochkonzentrierte Heilmittel der breiten Masse verfügbar zu machen. Ja, als Apotheker hat man hier doch einiges zu tun...DSA #01: Die Schicksalsklinge (RetroPlay/Amiga)Die Zwölf zum Gruße! In "Die Schicksalsklinge" entführen uns Dennis und Hagen in die fantastische Welt Aventuriens, wo es von Goblins und Schwarzpelzen nur so wimmelt und man sich in der Taverne bei einem süffigen Ferdoker die heroischsten Geschichten erzählt... Willkommen zum ersten Teil der Nordland-Trilogie, dem Computerrollenspiel basierend auf dem Pen & Paper-Regelwerk von "Das Schwarze Auge" (oder kurz: DSA), dem bekanntesten deutschen Rollenspielsystem.02/83: IBM PC kommt nach Deutschland (Back in Time)Über ein Jahr Vorsprung hatten die User in den USA Vorsprung, Anfang 1983 kommt der IBM-PC jetzt endlich nach Deutschland - doch überraschenderweise nicht nur im Fachhandel. Parallel stehen die ersten PC-Clones in den Startlöchern...Auch beim Gaming gibt es Neuigkeiten: Das Vectrex und die Colecovisionwird angekündigt, bekannte Games wie Pitfall und E.T. werden vorgestellt und wir schauen auf Nintendos Game & Watch.Für Bastler gibt es einen Bauplan eines Akustikkopplers und Software-Hungrige können sich auf die Übertragung von Programmen über das Fernsehen im Rahmen des WDR ComputerClub freuen...