Klaus Sommer schreibt:



Zuallererst möchte ich mich bei euch für die Verspätung dieses Updates entschuldigen. Aktuell bleibt einfach gerade sehr wenig Zeit für dieses Hobby...wodurch sich dieses Update leider etwas verzögert hat.



Da es im Februar leider nicht viel besser aussehen wird, ist dafür das heutige Update um einiges größer ausgefallen.



Starten wir mit dem Schneider Magazin. Dank den Spenden vom letzten Jahr konnte ich hier fast alle Ausgaben (lediglich Ausgabe 1988-02 fehlt) in Papierform kaufen. Diese wurden gerade eingefügt. Sollte noch jemand die fehlende Ausgabe besitzen und spenden wollen, kann man mir diese gerne zusenden.



Letztes Jahr wurden mir auch 6 Ausgaben der Amiga Spiele Disc in Papierform zugesendet. Diese wurden natürlich digitalisiert und sind nun hier verfügbar. Die fehlenden 10 Ausgaben wären definitiv interessant, hier würde es mich ebenfalls freuen, wenn wir diese noch irgendwie digitalisiert bekommen würden.



Simon ist aufgefallen, dass die beiden Disketten-Images von Sharebert's Software Hits Nr. 05 und Nr. 19 leider teildefekt waren, hier konnten einzelne Spiele nicht entpackt werden. Gut möglich, dass hier meine Disketten bereits defekt waren. Simon besitzt aber zufällig diese beiden Disketten im Original und konnte davon neue Images ziehen. Diese wurden soeben mit den bestehenden ausgetauscht.



Ebenfalls wurden mir 2022 zwei fehlende Sonderhefte der PC-Games in Papierform gespendet. Die Sonderhefte 1997-02 und 2004-01 wurden soeben ebenfalls eingefügt.



Die fehlende Ausgabe 1986-01 der Happy Computer wurde mir vergangenes Jahr als Scan zugesendet. Diese wurde nun ebenfalls hier eingefügt, sodass dieser Jahrgang nun vollständig ist. Danke dafür!



Ebenso gibt es noch 6 weitere Ausgaben der Play the Playstation. Die Ausgaben 01 bis 06 aus dem Jahrgang 2004 wurden soeben hochgeladen. Hier wurden ebenfalls die Verlags-PDF's als Grundlage genommen, die fehlenden Seiten aus den Papierausgaben nachgescannt und die Seiten (da diese oftmals falsch sortiert waren) korrekt sortiert.



Abschließend möchte mich nochmals für die großartige Unterstützung in den vergangenen Jahren bedanken. Nur mit eurer Mithilfe kann dieses Projekt noch weiter ausgebaut werden.



Das nächste Update ist für Anfang März geplant.



Bis dahin,

LG,

Klaus