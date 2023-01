35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei Virtual Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC, Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:Die Geheimnisse von Monkey Island (Virtuelle Welten Buchvorstellung)"Gibt es überhaupt noch neue Information zu Monkey Island?" haben wir uns gefragt, als wir das Buch "Die Geheimnisse von Monkey Island" entdeckt haben, denn schließlich haben wir uns ja schon selbst ausführlich mit der Spielereihe beschäftigt. Im Buch von Nicolas Deneschau, das jetzt auch in einer deutschen Version vorliegt, haben wir dann aber tatsächlich neue Infos und eine gute Zusammenfassung der Hintergründe zur Entstehung der Spielereihe gefunden. Wir stellen Euch das Buch vor und sagen Euch, was Ihr darin finden könnt.Freddy Pharkas #09: Do-it-Yourself-Gasmaske (RetroPlay/PC) - mit @DerSeargeNach einer kleinen Recherche geht's mit der glorreichen Idee gegen die hochpotenten Darmwinde der Gäulet weiter - wir brauchen eine Gasmaske! Zum Glück können wir uns jetzt bei der Schmiede austoben. Allein die Kohle wird zum Geduldsspiel, aber nach einer Weile haben wir den Dreh raus. Nimm nochmal'n tiefen Zug, Freddy...Freddy Pharkas #10: Angriff der Killer-Schnecken (RetroPlay/PC) - mit @DerSeargeFreddy KANN nun mal kein Blut sehen! Und jetzt liegt eine tote Leiche mitten auf der Straße vor der Bar, gespickt mit Glassplittern. Schlimm, schlimm... und jetzt kommt auch noch die Schneckeninvasion auf die Stadt zu! Und wer darf wieder mal alle retten? Bingo! Unsere Jungs stürzen sich auf die neue Aufgabe.Catacomb 3-D #5: Irrweg zum Endboss (RetroPlay/Amiga)Endspurt, und Hagen muss debuggt werden! Unsere Jungs legen einen rechten Speedrun hin und bruzzeln ... eh... warpen sich durch das Labyrinth. Lange kann's nicht mehr dauern, und das Spiel ist durch! Nur noch 'ne halbe Stunde, oder? Willkommen in den Hallen des Blutes! Wo ist die Notfalltaste?!Shadow Switcher: Wechselspiel mit Schatten (RetroToday/C64) - mit @foglakeproductionManchmal ist in den Schatten zu verschwinden die beste Möglichkeit, den Wächtern zu entgehen. In Shadow Switcher zeigen Dennis und Sven das recht junge C64-Spiel, bei dem es darum geht, über Plattformen Ringe einzusammeln und dann den Weg nach draußen zu erreichen. Doch diese sind bewacht! Zum Glück beherrschen wir die Gabe, mit unserem von uns losgelösten Schatten die Plätze zu tauschen! Dumm nur, wenn der auch in Bedrängnis ist...