Praktisch täglich gibt es neue Videos rund um das Thema Amiga auf Youtube.In dieser Newsmeldung, die wöchentlich erscheint, wollen wir euch diese Videos auflisten.Natürlich ist das hier nur eine kleine Auswahl. Auch wir kennen nicht alle Youtube-Channels für den Amiga.Solltet ihr also gute Channels auf Youtube kennen, dann sagt uns Bescheid. Dann können wir diese in unsere News-Meldungen mit aufnehmen.Unter folgenden Links findet ihre zufällige Auwahl an Youtube-Video rund um den Amiga die seit unserer letzten News-Meldung veröffentlicht wurden:Alex Harkonnen75: Shortplay Amiga Game : Creeping Me OutAlex Harkonnen75: Amiga game development company: PixelGlass & ReimagineAmiga Demos that Still Rock: Frustro by Desire | Amiga OCS 40K introAMIGA FACTORY: Longplay TFG: Back To The Future - Comentado 720Virus Retrospective - Amigos: Everything Amiga 387Amiten TV: Terrible Fire 1260 Running AKREAL V9Amiten TV: Directo Emulador Master System & MSX Amiga 1200 con TF1260 - Amiten TVAmiten TV: Directo Amiga 1200 con terrible fire 1260 - 1ª ParteCheeky Commodore Gamer: Commodore Amiga | HOSTAGES (1988)Cheeky Commodore Gamer: Commodore Amiga | THE SECRET OF MONKEY ISLAND (1991)Classic Videogames LIVE!: Monkey Island 2 ( Teil 6 - Finale ) - 1992 - Lucas Arts - Amiga - Classic Videogames LIVE!Classic Videogames LIVE!: Retrolike Games anzocken - Final Vendetta, Aqua Kitty, Horizon Shift '81, Demons TiltCRG: Lets build a TF1260 with a trip to Amiga IrelandFormula: Amiga Ireland 2023 - show reportHold and Modify: First Generation Optical Mouse.Extrial Review for the Commodore Amiga by John GageWoody's World (Amiga) - A Playguide and Review - by Lemon Amiga.comManga 303: Amiga Mods 2023Manga 303: Napalm ( 1999 ) AmigaOS4Manga 303: Agonman ( 2023 ) AMIGA AGAManga 303: AmiMineSweeper ( 2023 ) AmigaManga 303: Clubisque Demo ( 2023) Amiga ECS5 Minuten - Joysticks - Yesterchips MuseumMister JBAM: [AMIGA] Apprendre les bases d'amiga osBlack Dawn Technomage - Amiga Unboxing Video - Morgan Just GamesPaddys Retro Kanal: AmigaOS Talk (Teil2) -Das Betriebssystem für den Amiga- Dennis Pauler, Jan Beta, MIGs Yesterchips...Phaze101 and Retro Programmers Inside (RPI) Commodore Logo Challenge streamRetro Gadget Man: Clockwork Game Controller in the Steampunk Style with working clockwork auto fire feature!Retro und Games: Retro TV Show Special (1000 Abos Herzblatt mit C64, Amiga und PC)RetroDemoScene: S.L.I.D.E - Clubisque - Amiga Demo (50 FPS)RetroDemoScene: Desire - AMIGARAVE - Amiga Demo (50 FPS)RetroMatze: Alien Breed 3D (AMIGA) / Review & Let's Play - Teil 6.RetroMatze: Alien Breed 3D (AMIGA) / Review & Let's Play - Teil 7.rtiainen: Commodore Amiga demo: Essence - D (1993)rtiainen: Commodore Amiga demo: Sanity - Velveteen #12 pack menu (1992)rtiainen: Commodore Amiga demo: The Champs - Thundercats cracktro (1988)rtiainen: Commodore Amiga demo: Obilivion - Vold Er Ingen Hindring (1993)Scene World Podcast Episode #158 - Modern Vintage GamerTigerskunk: Hyperblaster on MAME CRT emulation