Das Team von Amiga Addict kündigt die erste Magazin-Ausgabe des Jahres 2023 an, welche auf der Website verfügbar und vorrätig ist!Ausgabe 18 enthält:Unsere Titelgeschichte erzählt, wie der Amiga die Revolution der digitalen Videoproduktion geprägt hat, während wir hinter die Kulissen von NewTek und ihrem gefeierten Video Toaster Produkt blicken.Die neue offiziell lizenzierte Amiga Tank Mouse im Test.Rückblick auf das Amiga Active Magazin.Ein Rückblick auf den Blitz Basic Game Jam und den Amiga Art Contest von 2022.Die Batman Group und andere kultige Demoszenenangebote.ARexx Programmier-Tutorial.Surfen im Web und online gehen mit einem klassischen 68K-basierten Amiga.Six of the Best - Indie-Entwickler James Dunn (Namcos) spricht über seine liebsten klassischen Amiga-Spiele.Ein Amiga-Modell aus Papier, mit freundlicher Genehmigung von Rocky Bergen.Abenteuer in der Textverarbeitung (Teil 2).Klassische Spiele, einschließlich einer Amiga-Wonderboy-Portierung von acidbottle und dem legendären Wizkid: Die Geschichte von Wizball (1992, Ocean Software).Erinnerungen an den Amiga in seinen späten Jahren, eine Zeit, nachdem die größten Spielehits vorbei waren und verschwunden. Der Autor Paulee Bow erörtert, was angeboten wurde und wie die Plattform überlebte.Bekenntnisse einer Amiga-Jungfrau, 51 Jahre alt.Unsere Stammgäste, darunter der ehemalige Sensible Software's Stoo Cambridge, Amiga News, User Groups, Classic Coverdisk Of The Month und Leserbriefe.Und noch viel, viel mehr...!