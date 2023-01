35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei Virtual Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC, Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:Mastodon am Amiga, Spielereien und 3D-Beschleunigung für den Atari 800 XL (Retro Rückblick #11)Der Retro-Rückblick meldet sich zurück aus der verlängerten Sommerpause. Hagen und Dennis wühlen sich daher erstmal durch die Neuigkeiten der letzten Monate und berichten über die folgenden Themen:► Mastodon am Amiga► Lego Atari 2600► Schwarze A500-Gehäuse und Tastaturkappen► Turrican 2 AGA► PiStorm32 Lite► Floppotron 3.0► 3D-Beschleunigung für Atari 800 XLHabt Ihr Themenvorschläge für die nächste Folge? Dann schaut auf unserem Discord-Server vorbei unter http://discord.virtualdimension.de und postet einen Link im Kanal #retro-rückblick-themen.Freddy Pharkas #07: Die Sauklaue des Doktors (RetroPlay/PC) - mit @DerSeargeHeidewitzka - bei diesem Spiel braucht man verdammt gute Augen und muss wirklich dreimal hinschauen, was man nicht alles mitnehmen kann. Dennis und Searge machen noch einmal eine Tour und sammeln alles ein, was sie vergessen haben. Früher oder später wird es nützlich sein!Freddy Pharkas #08: Furzende Pferde (RetroPlay/PC) - mit @DerSeargeSo, die Madame hat jetzt auch ihre Päckchen bekommen, auch wenn sie knapp bei Kasse ist und lieber den Betrag verrechnen möchte. Der nächste Kunde steht schon an, und diesmal macht er uns reich! REICH! Außerdem gibt er uns noch eine Warnung mit auf den Weg... Explosionsgefahr bei den Gäulen! Und Feuergefahr riecht auch der Sheriff. Oh, oh... Laden dicht? Das stinkt nach Komplott!Catacomb 3-D #4: 23 ist ihre Zahl... (RetroPlay/Amiga)Wenn die Monster respawnen, wird's für Dennis und Hagen wieder etwas hektischer. Aber noch haben die beiden die Situation voll im Griff, und während Hagen den Navigator gibt, macht Dennis Extrarunden um den goldenen Altar. Schnell noch ein paar Potions eingesammelt, und danach geht's ab in die tieferen Ebenen... Zu viele grüne Türen!Demo Mania #05: Guardian Dragon/Kefrens (Amiga)Wir schauen uns wieder ein Demo an - diesmal machen wir uns zusammen mit den Kefrens auf die Reise mit dem Guardian Dragon!Wie immer bewundern wir Coding, Grafik und Musik und überlegen, wie die Demoeffekte umgesetzt wurden. Diskutiert gerne mit!