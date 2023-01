In der aktuellen Ausgabe 160 (25 Jahre Amiga Future) haben wir aktuell eine große Verlosung bei der es viele tolle Preisezu gewinnen gibt.Aber auch online wollen wir eine kleine Verlosung zusammen mit einer Art Umfrage starten.Zu gewinnen gibt es zwei Jahres-Abo der Amiga Future mit CoverCD.Jeder der per email die Frage beantwortet, nimmt an der Verlosung teil. Aus allen Einsendungen wird der Gewinner gezogen.Der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen.Die Frage lautet:Woher bezieht ihr News-Meldungen über den Amiga und bei welchen Händlern kauft ihr Amiga Produkte ein?(Mehrfach-Nennungen sind natürlich möglich und erwünscht.)Bitte gebt dabei die Adresse/URL der jeweiligen News-Seite/Händler mit an.Das ganze schickt ihr bitte bis zum 5. Februar als email mit dem Betreff "Verlosung online" an redaktion@amigafuture.de Bitte gebt in der email nicht eure Postanschrift an. Der Gewinner wird per email von uns Benachrichtigt.Eure Daten werden hier nicht gespeichert, weiter gegeben oder gar für Werbung genutzt.Deswegen wollen wir auch erst gar nicht eure Postanschrift haben.Der Hintergrund der Frage ist, das wir wissen wollen welche News-Seiten und Händler am meisten von den Amiga Usern besucht werden.