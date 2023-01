Scorpion Engine veröffentlicht in der Version 2022.8.Änderungen:Neues Spielbeispiel: "Elf Spirit Hunters"Sprite-Sheet-Importer mit Skalierungsfunktion nach dem Vorbild des RotSprite-AlgorithmusIntegration mit dem "Template"-System von Tiled, um Akteure an exakten, pixelgenauen Koordinaten zu platzieren (und um VARs für jeden Akteur auf der Karte selbst festlegen zu können)Das neue System der "Asset-Bündel" erlaubt es, sehr genau festzulegen, welche Soundeffekte und Animationen sich zu einem bestimmten Zeitpunkt im Speicher befindenAufhebung aller Beschränkungen für die Bildschirmbreite, so dass Spiele mit einer Breite von 320x möglich sindDie neue "Cartridge"-Dateistruktur fasst die vielen zuvor ausgegebenen Dateien in einer einzigen Datei zusammenDie neue "Debug-Modus"-Funktion ermöglicht es, während des Spiels in Echtzeit Zeile für Zeile durch die Codesperren zu schreitenNeue Bewegungstypen "Maryo", "Sonyc" und "Jetpack" für eine verbesserte Steuerung von PlattformspielenUnterstützung für das "Endrun"-Programm zur Freigabe von zusätzlichem Speicher auf dem A500 Amiga.Die Anim5-Unterstützung wurde erheblich verbessert, und es wurde eine neue Demo dafür aufgenommen.Das Kartenformat wurde verbessert, so dass es keine harte Grenze von 256 Vordergrundkacheln oder animierten Kacheln mehr gibt, und die Speicheranforderungen wurden von sechs auf fünf Bytes pro Kachel gesenkt.Eine Reihe neuer mathematischer Funktionen, die sich auf trigonometrische Zwecke konzentrierenDiverse Fehlerkorrekturen und Leistungsverbesserungen