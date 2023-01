Vor rund 25 Jahren war es soweit. Die erste Ausgabe der Amiga Future erblickte das Licht der Welt.Damals erschien die Amiga Future noch am Kiosk als Sonderheft beim ICP-Verlag. Seit der Ausgabe 27 wird die Amiga Future komplett von der Redaktion alleine erstellt und vertrieben. Und seit der Ausgabe 67 erscheint die Amiga Future in deutscher und englischer Sprache.Bei der Heft-Gründung vor 25 Jahren war die Amiga Future noch alleinig für den Spiele-Markt aufgestellt. Hardware oder Anwendungen hatten nur einen kleinen Bereich im Heft. Die letzten Jahrzente hat sich dies jedoch massiv geändert. Inzwischen werden in dem Magazin sämtliche Bereiche rund um den Amiga behandelt. Auch gibt es ab und zu auch Themen die überhaupt nichts mit den Amiga zu tun haben. Aber das war immer eine Seltenheit und wird es auch in der Zukunft bleiben.Eigentlich müsste man die 25 Jahre jetzt riesig groß feiern. Aber dazu haben wir gar nicht die Mittel und erst recht nicht die Zeit. Wir sind nun einmal kein großer Verlag. Deswegen haben wir uns entschlossen das gesamte Jahr zu feiern.So haben wir in der aktuellen Ausgabe zum Beispiel eine Verlosung. Außerdem wird es diverse Hintergrundberichte über die Amiga Future in den nächsten Heften geben. Und wir haben noch so einige Ideen die wir gerne dieses Jahr umsetzen würden.Auch unsere Andoid-News-App funktioniert nun enedlich wieder. Die neue Version ist noch Beta, aber es geht voran. Und wenn alles klappt wird die App dann wesentlich besser und umfangreicher sein als je zuvor. Wir empfehlen allen Nutzern der Android-App sich immer die aktuellen Updates aus dem Playstore zu laden und danach bitte immer die Einstellungen der App überprüfen.Aktuell arbeiten wir bereits an der Ausgabe 161 der Amiga Future. Und natürlich sind auch sehr viele Updates für die Homepage geplant.So soll die Artikel-Datenbank weiter ausgebaut werden. Dieses Jahr sollen noch alle Ausgaben der Amiga Joker integriert werden (PDFs sind bereits online) und auch viele ausverkaufte Hefte der Amiga Future sollen online gestellt werden. Außerdem warten noch eine ganze Menge Vollversionen auf die Veröffentlichung auf der Amiga Future Webpage.Unser Ziel ist es natürlich dieses Jahr möglichst viele neue Leser und Abonennten zu erhalten. Das würde eine höhere Auflage bedeuten und damit wären dann vielleicht auch endlich mehr Seiten möglich.Auf jedem Fall wollen wir noch lange weiter machen.Andreas MagerlUnd hier noch etwas Lesestoff über die Amiga Future:The Story of... Amiga Future Deutsch: app.php/kb/viewarticle?a=6739 The Story of... Amiga Future Englisch: app.php/kb/viewarticle?a=6740