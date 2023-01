ScummVM wurde in der Version 2.2.0 für Classic Amiga veröffentlicht.Laufzeit-Ergänzungen/Änderungen:Unterstützung für Pfeiltasten zum Bewegen der Spielfigur in Sierra-Spielen hinzugefügt.Ein GAME-Tool-Typ, um das Spiel automatisch zu starten, indem der Programmstart am Launcher vorbei übersprungen wird.SCI EGA-basierte Paletten können über die Spieloptionen in EGA COM Extended Palette geändert werden.Die Startzeit wurde durch die Konvertierung der Palettendateien von ASCII in binäre Entsprechungen erhöht.Icons verwenden die Standard 4-Farben Workbench Palette und sind auf dem Bildschirm kleiner.Entwicklung Ergänzungen/Änderungen:Der Prozessor kann über die Konfiguration mit dem configure Argument --with-amiga-processor angegeben werden. Gültige Optionen sind "m68000, m68010, m68020, m68030, m68040 oder m68060" oder Varianten davon.Kann zusätzliche Kompilierflags durch das Argument configure --with-amiga-cflags angeben.Ersetzte overlay.map, overlay.pal mit binären Äquivalenten.Option amigaos3quick make hinzugefügt, um nur die ausführbare Datei zu erzeugen.Unterstützte Versionensci, Sierra SCI Spiele für 030, 040, 060. Hauptsächlich getestet auf einem Amiga 1200 mit Vampire mit Police Quest 2 (Amiga Version), Colonel's Bequest (Amiga Version), Codename: Iceman (Amiga Version) und Kings Quest IV (Amiga Version).