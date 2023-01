Das 2022 FIFA® World Cup Add-on ist jetzt kostenlos für Ask Me Up XXL, das Quiz des allgemeinen Wissens für AmigaOS 4 Computer, verfügbar. Es fügt 96 neue Fragen über die Fußball-Weltmeisterschaft, insgesamt mehr als 2300, hinzu!"Wie lautete die FIFA®-Rangliste der Mannschaft von Katar vor Beginn des Turniers?", "Wer war der jüngste Spieler des Turniers?", ... sind einige der Fragen, auf die Sie jetzt die Antworten haben werden!Merkmale:- Thema / FIFA®-Weltmeisterschaft 2022- Spielmodi / Quiz - Überleben - Cup- Formulare / Text: 88%, Text/Bild: 11%, Bild: 1%- Sprachen / Englisch und Französisch- Übersetzung / Englisch (Glames)Das Add-on benötigt mindestens das letzte Update von Ask Me Up XXL (3.5.0).