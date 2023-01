35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei Virtual Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC, Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:24h-Stream, Stapelweise Preise und die Rückkehr von Formaten (InfoTime 01/2023)Wir gehen hart auf die 10.000 Abonennten bei Youtube zu und zu diesem Anlass lassen wir es krachen: Am Samstag, 28.1.2023 starten wir um 18:00 Uhr in einen 24-Stunden-Livestream (wie immer unter http://twitch.virtualdimension.de ). In diesem Stream wollen wir nicht nur verdammt viel Spaß zusammen mit Euch haben, sondern wir verlosen auch hochkarätige Preise! Neben vielen Amiga- und PC-Games, Zeitschriften und Büchern gibt es einen Amiga 500 und einen Amiga 1200 zu gewinnen! Also, seid dabei!Retro ausgepackt on Tour: Ein großes Amiga-Konvolut (10.000-Abo-Spezial)Wir haben 10.000 Youtube-Abonnenten! Aus diesem Anlass zeigen wir Euch heute eine absolute Highlight-Folge unserer beliebtesten Formate mit einigen bekannten Gesichtern des VD-Universe:Dennis cross-over-t sich durch Retro eingepackt, wuchtet im mittäglichen Mitternachtstalk mit Markus und Hagen eine Dusche in den ersten Stock, geht auf On Tour, teasert die Bastelecke mit Peter an und geht dann noch mit Michael Decken-Stapelweise Retro Ausgepackt durch. Und das Ganze Back in Time-fachsimpelnt und in Überlänge! Und am Ende wird sogar noch testweise ein RetroPlay angeworfen.Mehr von Allem sozusagen - und VD wünscht Euch Viel Spaß beim Anschauen!Freddy Pharkas #05: Wir mischen Medizin zusammen (RetroPlay/PC) - mit @DerSeargeSo langsam erkunden unsere Jungs das Örtchen und sind inzwischen sogar beim Sheriff gelandet. Und jetzt wissen wir auch, warum es hier keine Übernachtungsmöglichkeit mehr gibt - reine Willkür, jawohl! Wir brauchen ein Ablenkungsmanöver - nur wie? Ob sich in Coarsegold etwas finden lässt? Und was ist in der Truhe?Freddy Pharkas #06: Wir waren unaufmerksam! (RetroPlay/PC) - mit @DerSeargePharmazie ist eine Kunst - keine exakte Wissenschaft! Getreu diesem Motto haben wir schon versucht, unsere Lieblingskundin unserer kleinen Apotheke zu bedienen. Und schon kommt die nächste... Whiskyflecken auf dem Rezept - es muss authentisch sein. Also ab ins Labor und wieder künstlerisch tätig werden!Catacomb 3-D #3: Auf der Suche nach Schriftrollen (RetroPlay/Amiga)Wo ist denn eigentlich hier die Story? Hagen?! Einfach alles abschießen... so gehört sich das für einen klassischen 3D-Shooter. Tiefer geht's in den Dungeon, die Monster werden aggressiver - ob das an dem mangelnden Tageslicht liegt?Zeitschriften und ein Gameboy Advance (Retro ausgepackt)Es ist Zeit für Retro ausgepackt mit Markus! Und es wird auch einiges zu lesen geben. Und so fangen die Jungs mit einem Werbeblättchen der 90er an.Und dann kommt eine Retro-Handheld-Spielekonsole an die Reihe. Und das mit einem ikonischen fässerschmeißenden König.Wir wünschen viel Spaß!