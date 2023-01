35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei VirtualDimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Weltund berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirftgerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:Freddy Pharkas #03: Wir bummeln durch die Geschäfte (RetroPlay/PC) - mit @DerSeargeHoppla - da erwischen wir den Richter auf den Toilettenhäuschen bei der alten Mine. Na, solange am Ende was Gutes dabei rauskommt, passt das schon. Al Lowes Handschrift ist jedenfalls unverkennbar, und wir wissen jetzt, woher wir Wasser bekommen, wenn wir mal welches brauchen sollten. Ein bisschen "lost in translation" bleibt's dennoch hier und da.Freddy Pharkas #04: Geht ein Cowboy zum Friseur... (RetroPlay/PC) - mit @DerSeargeDieses Etablissement ist scheinbar nur was für unromantische Geizhälse - der alte Aussichtsturm für Romantiker ist jedenfalls nie benutzt worden. Naja, hat ja auch zwei Dollar extra gekostet... reinschauen ist nicht, und öffnen tut der alte Rammelkasten auch erst, wenn es dunkel wird. Also suchen sich Dennis und Searge anderweitig Beschäftigung.Catacomb 3-D #2: Bin ich grün und heiß' ich Hulk? (RetroPlay/Amiga)Nuke, Nuke, Nuke, Nuke, Nuke! Hier geht's heiß her - je tiefer wir steigen, umso mehr Orks und Trolle lauern auf uns. Ein Glück, dass es diese Spezialangriffe gibt - doch wie lange werden sich Dennis und Hagen gegen die Monstermassen damit zu Wehr setzen können? Die Ressourcen sind begrenzt... Wenigstens wird's hier weiter unten weniger schleimig.01/83: TeleMatch, die erste deutsche Spiele-Zeitschrift (Back in Time)Der Ernst des Lebens ist vorbei, jetzt wird es Zeit für Spaß! Im Januar 1983 erscheint die erste Ausgabe der ersten Videospiel-Zeitschrift Deutschlands: Die TeleMatch!Wir schauen ausführlich in das Heft rein und reden über Spiele und Filme von Anfang der 1980er.In anderen Zeitschriften geht es dann u.a. um ISDN, die erste Microsoft-Tabellenkalkulation Multiplan und Gerüchte zum IBM-PC.