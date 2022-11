Pressemitteilung:1990 setzte LucasArts mit „The Secret of Monkey Island“ neue Maßstäbe für ein komplettes Computerspiel-Genre. Das wohl bekannteste Point‘n‘Click-Adventure aller Zeiten verdankt seinen legendären Ruf seiner herrlich anachronistischen Welt voller bunter Piraten und seinem von Monty Python inspirierten Humor. Jüngst erschien der sechste Teil der Serie, die in ihrer langen Geschichte viele Höhen und Tiefen durchlaufen hat und untrennbar mit „Fluch der Karibik“ verbunden ist.„Die Geheimnisse von Monkey Island“ ist eine Hommage an Monkey Island und die Abenteuer von Guybrush Threepwood, „mächtiger Pirat“. Das Buch schildert in vielen Details, wie Monkey Island durch seine einzigartige Erzählkunst zum Meilenstein in der Videospielgeschichte wurde. Darüber hinaus bietet es einen Rückblick auf die turbulente Historie von LucasArts und Telltale Games, Rezepte für Voodoo-Grog, Texte zu interaktiven Piratenreggae-Songs und viele Sprüche, die so scharf sind wie ein Entermesser (nützlich für Duelle und mondäne Partys mit 40-jährigen Geeks).Aus dem Inhalt:* die Entstehungsgeschichte aller sechs Teile von Monkey Island mit den Memoiren von Guybrush Threepwood* die bewegte Historie von LucasArts, Telltale Games und Disney mit vielen Insider-Einblicken* Wissenswertes zur Entwicklung des Adventures von damals bis heute* Hintergründe und Fakten zu Technologien wie SCUMM und iMUSE* Anekdoten und Unterhaltsames zum Monkey-Island-Universum„Die Geheimnisse von Monkey Island – Auf Kapertour mit Pixel-Piraten!“ von Nicolas Deneschau erscheint erstmals in deutscher Sprache und ist ab sofort zum Preis von 24,90 € im gut sortierten Buchhandel und direkt beim Verlag erhältlich.Ausstattung: Hardcover, 280 Seiten, 16 × 24 cm