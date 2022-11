35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei VirtualDimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Weltund berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirftgerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:Wege aus der Chip-Krise - für Retro Fans (Virtuelle Welten)Nicht nur im "normalen Alltag" werden Rohstoffe und Vorprodukte knapp, auch im Retro-Bereich gehen die Bestände an Spezial-Chips für alte Rechner allmählich zur Neige. Also gibt es nur eine Lösung: Nachschub muss her!Doch dieser ist gar nicht so einfach zu beschaffen, denn die Produktion neuer Chips ist aufwändig und teuer.Mit Hilfe von Mikrocontrollern und Ein-Platinen-Computern wie dem Raspberry Pi ist es Retro-Enthusiasten aber inzwischen gelungen, für viele alte Chips einen Ersatz zu erschaffen.Wir reden über die Grundlagen dazu und stellen Euch einige der Projekte vor.BC's Quest for Tires: Mit dem Einrad durch die Steinzeit (RetroPlay/C64)Die Rettung einer holden Maid vor den hungrigen Dinosauriern auf dem dazu passenden (St)Einrad gestaltet sich als nicht-ganz-einfach. Zum Glück sind mit Dennis und Hagen zwei Joystick-Vollprofis am Start, die sich in die erste Testfahrt seit Erfindung des Rads stürzen. Helmpflicht? Fehlanzeige...Star Race: Mit schmalem Geldbeutel ins All (RetroPlay/C64)Auf der Suche nach einem neuen Planeten für die Menschheit ist Eile geboten, die Rohstoffe sind annähernd aufgebraucht. Der Weltraumfahrerverband arrangiert die Suche, und wir sind mit dabei. Rein ins Cockpit, ran an den Joystick und ab in die endlosen Weiten! Aber Vorsicht: hier wird nicht geschossen, sondern ausgewichen!Historyline #275: Enges Handwerk (RetroPlay/Amiga)Mission 21 des Strategie-Epos zum Ersten Weltkrieg! Nachdem die letzte Mission und schon zu schaffen gemacht hat, freuen wir uns auf die Herausforderungen der nächsten Schlacht! Dennis und Hagen stürzen sich wieder ins Getümmel - ob der Computergegner wieder so knallhart sein wird? Lassen wir uns überraschen...C64-Module, -Adventures und -RPG (Retro ausgepackt)Es gibt einiges für den C64! Und dann auch noch Retroklassiker! Was soll da noch kommen?Und schon die erste Kiste hat Angst vor Dennis und geht von ganz alleine auf. Und raus kommt ein Schätzchen, dessen "Schnapp" sogar Hagen verzückt! Wir wünschen viel Spaß!