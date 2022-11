Portabl E wurde in der Version 23.1 r6 veröffentlicht.Änderungen:NEU: Grundlegende Linux-Unterstützung hinzugefügt (nur 64bit x86), auf dem gleichen Niveau wie Windows, d.h. nur Shell, kein Internet oder Grafik. Für Linux musste VALUE von "int" auf "long" geändert werden. Verbesserte POSIX-Implementierung von Modulen.Dies war ein großer Aufwand, zum Teil wegen der Unterschiede (64-Bit-Zeiger, Groß- und Kleinschreibung im Dateisystem, Einhängepunkte an beliebiger Stelle usw.), zum Teil wegen der vielen C-Header, die konvertiert werden mussten.NEU: In 'std/cPath_shared', CP_CASEINSENSITIVE, StrCmpPath() & OstrCmpPath() hinzugefügt.NEU: Linux: PEGCC unterstützt jetzt Cross-Compilation (für Amiga & Windows) unter Verwendung des TargetOS-Parameters, sofern ein entsprechender GCC-Cross-Compiler installiert ist.NEU: Alle OS-Prozeduren, die unbegrenzte Parameter unterstützen können, tun dies nun.NEU: NoOptInlineVarargs Schalter hinzugefügt, um zu überprüfen, ob NATIVE Prozeduren mit einem ... Parameter kompilierbaren Code erzeugen.NEU: Optionen für NATIVE {} OBJECT/CLASS-Deklarationen, so dass die Optionen "Typedef" & "Union" verwendet werden können, um zu verhindern, dass "struct" vor den Objektnamen geschrieben wird.NEU: AmigaOS4: Kompiliert jetzt mit den neuesten AmigaOS4 SDKs (54.16 & 53.34).NEU: AmigaOS3: Benötigt keine modifizierte "intuition/classusr.h"-Datei mehr.NEU: AROS: Bestimmte OS-Prozeduren wurden aktualisiert, so dass sie kompilierbar sind.NEU: Windows/Linux: In 'std/cPath' wurde die Zuordnung HOME: für den Home-Ordner des Benutzers hinzugefügt.CHG: Windows/Linux: In 'std/cPath' wurde eine Datei Assignments.txt pro Benutzer hinzugefügt, aber die Datei Assignments.txt pro Programmstartordner entfernt.CHG: C++: Beim Generieren von Code werden jetzt weniger Casts verwendet und an logischeren Stellen platziert.CHG: Amiga: In 'std/cPath' meldet queryExtra("ATTR") jetzt korrekt Flags (wie read-protected), die beim Öffnen()ing mit forceOpen=TRUE vorübergehend gelöscht werden mussten.BUG: OptOptimise behoben, das Anweisungen ähnlich WHILE ... DO EMPTY nicht geparst wurden.BUG: OptOptimise behoben, wodurch inlinierbare new/end-Prozeduren wie PROC new() IS ... nicht kompilierbaren Code erzeugten.