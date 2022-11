35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei VirtualDimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Weltund berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirftgerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:Indiana Jones 4 #16: Das Ende von Nur Ab Sal (RetroPlay/Amiga)Große Maschine und Zepter - das muss sich doch irgendwie kombinieren lassen! Wir geben uns die Kugel und das Zepter lässt sich wunderbar als Hebel nutzen - doch allein damit scheinen wir diesen Koloss nicht in Gang setzen zu können. Die Schaltpläne an der Wand sind eindeutig. Was könnten wir noch als Hebel nutzen?? Und wie befreien wir Sophia von diesem Nur Ab Sal?Indiana Jones 4 #17: Finale für Atlantis (RetroPlay/Amiga)Nur Ab Sal ist Geschichte, das Labyrinth hinter dem Labyrinth ist überwunden und wir erreichen das Herz von Atlantis. Überraschung: wir haben es nicht alleine erreicht. Aber das erfahren wir erst, nachdem wir die Maschine in Betrieb genommen haben... Ob Platos Zehner-Fehler uns zu einem Vorteil verhilft?11/82: Mehr Erweiterungen für den VC20 (Back in Time)Der VC20 lebt in der kollektiven Erinnerung sehr im Schatten seines mega-erfolgreichen Nachfolgers, des C64. Doch im Jahr 1982 gehörte der Volkscomputer zu den angesagtesten Rechnern in Deutschland! Wir schauen in den Zeitschriften von vor 40 Jahren diesmal besonders auf Einsatzzwecke des VC20 und auf diverse Erweiterungen, die für ihn erschienen sind.