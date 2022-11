Praktisch täglich gibt es neue Videos rund um das Thema Amiga auf Youtube.In dieser Newsmeldung, die wöchentlich erscheint, wollen wir euch diese Videos auflisten.Natürlich ist das hier nur eine kleine Auswahl. Auch wir kennen nicht alle Youtube-Channels für den Amiga.Solltet ihr also gute Channels auf Youtube kennen, dann sagt uns Bescheid. Dann können wir diese in unsere News-Meldungen mit aufnehmen.Unter folgenden Links findet ihre zufällige Auwahl an Youtube-Video rund um den Amiga die seit unserer letzten News-Meldung veröffentlicht wurden:10 Minute Amiga Retro Cast: The AmiWest 2022 Report - Amiga Forever10 Minute Amiga Retro Cast: Amiga 4000 Adventures: Up close and personal with my Warp Engine 68060Alles Spielkram: The Shadows of Sergoth - Lets Play ( Amiga 500 mini ) DeutschAlles Spielkram: Pinball Dreams - Lets Play ( Amiga 500 ) DeutschAMIGA FACTORY: Halloween Gameplay Fright Night - Trick or Treat - Commodore Amiga - 720 ComentadoAMIGA FACTORY: Longplay Fright Night - Commodore Amiga - 720 ComentadoAmigaFuture: Done by Abyss - Amiga Future 159AmigaFuture: Dexterity by Ephidrena - Amiga Future 159AmigaFuture: Technova by Amigatari - Amiga Future 159AmigaFuture: Mare by Ephidrena & Loonies & Skuggimadr - Amiga Future 159Bop it! Twist it! X-It! Amigos: Everything Amiga Podcast 375BBSindex: Amiga 37: Videobericht TrailerBill Borsari: AmiWest 2022 Jens Schönfeld make up interviewBIOSJERBIL: ReA4091 presented at the Amiwest Show 2022BIOSJERBIL: AOZ Studio presented at the Amiwest Show 2022BIOSJERBIL: Piszczek at the Amiwest Show 2022BIOSJERBIL: Compton and the Amiga Art Contest - Amiwest Show 2022BIOSJERBIL: Borsari closes show - Amiwest Show 2022BIOSJERBIL: Boemann at the Amiwest DevCon 2022Cheeky Commodore Gamer: RED SECTOR - FOLLOW ME | Commodore Amiga Music Demo (HQ) (1989)Cheeky Commodore Gamer: Commodore Amiga | MOONSTONE: A HARD DAYS KNIGHT (1991)Cheeky Commodore Gamer: Commodore Amiga | IT CAME FROM THE DESERT (1989)Chris Edwards Restoration: Commodore Amiga 4000 CPU and hd in winuae how toChris Edwards Restoration: Amiga 1200 w Cobras!Deathstar: QDock Release v1.17Dän Bänän: Souverän Soccer wip 30Gerion79: Night Hunter (Amiga) "Schau ma mal" QuickieLast Ninja 4 Level 8 (HKvalhe's 4ch LN4 Lv8 Amiga Soundtrack) - Helge KvalheimJan Beta: Amiga 1200 TF1260 Accelerator InstallationTop Gear 2 (Amiga) - A Playguide and Review - by Lemon Amiga.comManga 303: NeonNoir ( 2022 ) AmigaManga 303: Settle the World ( 2022 ) AmigaMister JBAM: [AMIGA] Snaky The Mysterious WorldPaddy's Microkosmos: Besuch der Amiga37 | Mit u.a. Chris Hülsbeck, Richard Löwenstein & The Fastloaders | MassengeschmackPhaze101: AProcessing Episode 04, an Amiga Framework by Alessio Garzi aka Ozzyboshi for Demos/Intros codingProjekt Hirnfrei: [AmigaOS][LetsPlayRetro] Oil Imperium - Deutsch - 08 - Alles brennt, alle Tanks kaputt, Geld geklautRETRO is the new black (Wolfgang Kierdorf): The ULTIMATE Retro Power Supply - Amiga, Commodore, Atari, Amstrad, Spectrum and many moreRetro Shortview: Ports of Call (Retro Shortview)Retro und Games: Alte Joysticks an USB (Amiga Mini, PC, Android, Linux, ultimativer Adatper!)rtiainen: Commodore Amiga demo: Dual Crew - BBS Dentro (1992)rtiainen: Commodore Amiga demo: Nirvana - Teeny Weeny BBS Intro (1992)rtiainen: Commodore Amiga demo: The Silents - Global Trash (1991)Scene World Replay Gamescom 2022 - Interview with The Past WithinScene World Podcast Episode #152:Teenage Mutant Ninja Turtles:Shredder's Revenge with Yannick BelzilScene World Replay Gamescom 2022 - Interview with Dyschronia: Chronos AlternateThe Classic And Retro Gamer: Stunt Car Racer - Division 1 - The Draw Bridge (Amiga)Theshadowsnose: Retro Beurs Hengelo October 2022 - Pickup Video