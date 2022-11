AmiBlitz wurde in Version 3.9.8 veröffentlicht.neu:(Compiler) kann seine eigenen Protokolldaten an das PED-Protokoll senden(Compiler) hat einen Fehlerrequester hinzugefügt, wenn der Exepath nicht korrekt gesetzt ist (Einstellungen in sourceproperties "ExePath")(Compiler) aktuelles Include wird im Kompilierstatusfenster angezeigtgeändert:(PED) Suchen und Ersetzen Routinen in BASIC umgeschrieben(PED) kleinere Verbesserungen an Intellisense(Projekt) einige Beispiele in andere Unterordner verschobenbehoben:(Compiler) vbr-Erkennung aus dem Code entfernt, der die kompilierte ausführbare Datei startet, da sie jetzt im Debugger ist(PED) falsch geschriebenen Tooltype "USE_INTELLISENSE_COMMANDS" korrigiert(PED) Fehler in der Routine zum Setzen des aktuellen Verzeichnisses behoben, der Probleme verursachte, wenn AmiBlitz3 in einem längeren Pfad lag(PED) Intellisense behoben, das nicht funktionierte(PED) Fehler behoben, der dazu führte, dass die Lokalisierung nicht vollständig deaktiviert war, wenn der Werkzeugtyp aktiviert war(PED) Absturz beim Laden einer alten bb2-Quelldatei behoben(PED) Fehler behoben, der bei der Anzeige einer Quelltextzeile auftrat, wenn aus dem Fenster gescrollt wurde(include) behebt einen Fehler in image_include, der ein falsches Intervall in image_BlittPattern{} verwendete, was zu einer falschen Anzeige mit neueren P96 Versionen führte