Am 4. November 2002 wurde von Airsoft Softwair Hollywood 1.0 für 68k AmigaOS veröffentlicht. Damals noch als Multimedia-Autorensystem angepriesen, hätte wohl niemand gedacht, dass diese Software eines Tages einmal eine plattformübergreifende Programmiersprache für eine große Anzahl an Systemen mit Dutzenden Plugins für alle möglichen Aufgaben werden würde. Heute, 20 Jahre später, erfreut sich Hollywood immer noch großer Beliebtheit, wird stetig weiterentwickelt und erhält neue Plugins. All das wäre niemals möglich gewesen ohne die Unterstützung der vielen begeisterten Hollywood-Nutzer aus der ganzen Welt. Nur durch das positive Userfeedback in den letzten 20 Jahren blieb die Motivation am Leben, Hollywood stetig weiterzuentwickeln und immer noch ein bisschen besser zu machen.Daher ist es heute an der Zeit, etwas zurückzugeben. Dieses Dankeschön kommt in Form eines weiteren neuen Plugins für Hollywood: XLSX. Dieses Plugin erlaubt es Hollywood-Scripts, ganz bequem XLSX- Dokumente zu lesen und zu erstellen. Das Plugin bietet eine Vielzahl an Funktionen um Zellwerte zu lesen oder zu ändern, Zelltypen und Zellformeln zu verarbeiten, mehrere Arbeitsmappen zu erstellen und vieles mehr. Außerdem wird eine Iterator-Funktion angeboten, um sehr viele Zellen in effizienter Weise zu verarbeiten.Darüber hinaus unterstützt das XLSX-Plugin auch die neue Serialisierungsschnittstelle, die mit Hollywood 9 eingeführt wurde. Damit ist es möglich, XLSX-Dokumente mit nur einem Funktionsaufruf von DeserializeTable() in ein Hollywood-Array zu verwandeln. Genauso können auch Hollywood-Arrays mit einem Aufruf von SerializeTable() zurück in ein XLSX-Dokument konvertiert werden. Einfacher geht es nicht!Natürlich wird das XLSX-Plugin mit ausführlicher Dokumentation in verschiedenen Formaten geliefert und integriert sich auch nahtlos in die Hollywood-IDE, inkl. Livehilfe. Das XLSX-Plugin steht ab sofort zum kostenlosen Download auf dem offiziellen Hollywood-Portal zur Verfügung. Vielen Dank an alle Nutzer für den großartigen Support in den letzten 20 Jahren und auf die nächsten 20 Jahre!