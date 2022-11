Stefan 'Kronos' Kleinheinrich hat gerade eine neue Version von PastePass veröffentlicht, einem einfachen Passwort-Manager mit einer verschlüsselten Datenbank, die in der Lage ist, die Felder für Benutzername und Passwort mit einem einfachen Hotkey auszufüllen.Es handelt sich dabei um eine komplette Neufassung unter Verwendung der cryptostorage.library (in der MorphOS-ISO enthalten). Außerdem aufgeräumter im Vergleich zu den Versionen, die einige Leute in 2020/21 bekommen haben.Es ist nur eine minimale Dokumentation enthalten und es sind noch einige kleinere Bereinigungen in der GUI und den Sprachumgebungen nötig. Aber ich möchte noch etwas Feedback, bevor ich es zur Version 2.0 mache.E senthält das PassTool, das in der Lage ist, das Passwort mit dem Namen zu verschlüsseln, der bei der Registrierung der MorphOS-Lizenz angegeben wurde.Quelle: https://www.meta-morphos.org