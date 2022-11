Die folgenden Artikel wurden in den letzten zwei Monaten auf der Website des Amiga-Magazins Obligement ( http://obligement.free.fr ) hinzugefügt:- September/Oktober 2022 News.- Alte Artikel aus Joystick 55 bis 65: Interview mit Jérôme Bonaldi und David Gonner, Rezension von All New World Of Lemmings, Rezension von Flink CD32, Interview mit Stéphane Picq, Datei: And if piracy was essential, Rezension von Pinball Illusions, Rezension von Sim City 2000, Datei: Music in video games, Rezension von Alien Breed Tower Assault, Rezension von Cannon Fodder 2, News: Atried Concept mein neuer Name ist Pearson, Review von Fields Of Glory, Review von Super Stardust, etc.- Bericht: Amiga 37.- Interview mit Jérôme Senay (Herausgeber des Boing Magazins).- Interview mit Matt Gray (Musiker).- Rückblick: Wrong Way Driver.- Rückblick: BePlayer 1.4.- Hardware: Furia EC020.- Datei: Geschichte von Trecision (Teil 2).- Anleitung: Erstellen eines AmigaOS 4 Cross-Compilers (Binutils 2.23.2 & GCC 8.3.0) auf MSYS2.- Anleitung: Installieren von MorphOS (Update).- DIY: Einbau einer HxC-SD und eines Floppy-Laufwerks in einen Amiga 600.- Verschiedenes: Irving Goulds Villa.- Spezielles Quiz über MUI.Rendez-vous auf http://obligement.free.fr für diese schöne Lektüre.Unsere Twitter-Seite: https://twitter.com/obligement Jeder kann hier etwas etwas beitragen. Bitte kontaktiere David "Daff" Brunet für weitere Informationen.