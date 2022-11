Cammy schreibt:Hallo liebe Amiga-Enthusiasten! Ich freue mich sehr, ankündigen zu können, dass der nächste AmiGameJam-Wettbewerb begonnen hat! Dieses Jahr ist das Thema "Sword & Sorcery" (Schwert und Zauberei), bei dem Ihr die Möglichkeit haben werdet, ein originelles Spiel für den Amiga zu entwickeln.Wir haben einige fantastische Juroren und Preise für diesen Wettbewerb zusammengestellt und werden die Details dazu später bekannt geben, sobald alles bestätigt ist.Wie üblich können Spiele in zwei verschiedenen Kategorien eingereicht werden - "Classic OCS/AGA" und Next-Gen Amigas (Aros, MorphOS, OS4 und Vampire). Die Einsendungen sollten bis zum 1. Mai eingereicht werden. Die Bewertung beginnt kurz danach, so dass ihr sechs Monate Zeit habt, an eurem Beitrag zu arbeiten. Die Community wird die Möglichkeit haben, jeden Beitrag zu bewerten, wobei die Ergebnisse zusammen mit den Bewertungen unserer prominenten Juroren in unserer von AmigaBill moderierten Live-Awards-Show auf Twitch präsentiert und zusammengezählt werden.Dieses Mal sind keine Portierungen erlaubt, da es sich nur um Originalspiele handelt, und alle Beiträge sollten zum Thema "Sword & Sorcery" passen.Bitte kontaktiert mich, wenn ihr Fragen zum Jam habt oder wenn ihr denkt, dass ihr als Sponsor helfen oder Preise spenden könnt.Ich freue mich darauf, alle Eure Beiträge zu sehen!Vielen Dank an alle, die die Amiga-Szene so großartig machen, wie sie ist, und viel Glück für jeden, der teilnehmen möchte!