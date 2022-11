Das AKReal Team schreibt:Wir freuen uns, die Veröffentlichung des neuen AKReal 9.1 bekannt zu geben - die inoffizielle Konvertierung von AmiKit für echte Amiga-Maschinen.Mattahan's und 16 Farben Ken's Icons sind ebenfalls aktualisiert worden.Wir haben den Inhalt mit der neuesten Software aktualisiert und viele neue Funktionen hinzugefügt:- HINZUGEFÜGT: Femu 0.10 von Jari Eskelinen. Sie können es mit einer neuen Option im Benutzermenü mit DOpus5, mit der neuen ToolsDaemon Option für Workbench oder mit der neuen Option im Scalos Menü aktivieren und ausprobieren.- HINZUGEFÜGT: PostED Programm v1.9 von Thilo Kohler es funktioniert endlich auch ohne FPU wenn man Femu aktiviert.- HINZUGEFÜGT: Compo Player V1.1b von Tulou mit einem coolen AKReal Skin.- HINZUGEFÜGT: Electrobusted mod von AceMan mit einem Skript um es einfach mit zwei Klicks zu starten.- HINZUGEFÜGT: FakeKey 1.0 von Douglas Nelson.- HINZUGEFÜGT: "Ask Eliza" lustiges Skript in der Tools-Schublade von Retrofan. Jetzt können Sie mit der KI sprechen- HINZUGEFÜGT: NetSurf OS v3.8. Neue NetSurf-AGA (FPU) und RTG Versionen.- HINZUGEFÜGT: AlgoMusic 2.4 von Thomas Schuerger.- HINZUGEFÜGT: AlgoLightBox 1.0 von Robert Dickow.- HINZUGEFÜGT: IMP 3.355 von Pawel Nowak.28 November 2021- HINZUGEFÜGT: Neue Hintergrundbilder, die mit dem Retro Image Tool neu gemappt wurden.- HINZUGEFÜGT: Ambient Radio und CommoRadio in Sys:Utilities/Expansions/RadioStations/Scripts.- HINZUGEFÜGT: Mui.key ist endlich mit der freundlichen Genehmigung von Stefan Stuntz, dem ursprünglichen Autor von MUI, enthalten- HINZUGEFÜGT: DOSBox-Ports von NovaCoder ( novacoder@yahoo.co.uk ). Version RTG 0.74.019 und AGA v.74.014- HINZUGEFÜGT: Neuer Boot-Sound mit Stimme "Amiga Love" von Johnny Acevedo (Amiten Software).- HINZUGEFÜGT: Relic Radio zu Sys:Utilities/Expansion/RadioStations/Scripts. Schöne alte Aufnahmen von vor langer Zeit.- BEHOBEN: ReqAttack-Muster bei Verwendung von AGA in den 'Better Config'-Optionen.- BEHOBEN: Radiosender, die nicht mehr funktionierten: Kiss FM, Stad den Haag, Mi-Soul, Nectarine. EP-Express wurde durch Graceland ersetzt.- BEHOBEN: AmigaAMP-Skins mit Better Config.- BEHOBEN: DirectoryOpus ausführbar von Peter Kneunecke.- BEHOBEN: Simon the Sorcerer Spiel hatte eine falsche Demodatei.- BEHOBEN: Lautsprecher-Plugin von AmigaAmp mit RTG und AfA.- BEHOBEN: MiniSlug mit schlechter Grafik auf RTG.- AKTUALISIERT: WBDock 2.425 von Thomas Rapp. 27. August 2021.- AKTUALISIERT: ProTracker v2.3F endgültige Version. 20. Januar 2021 von 8bitbubsy (Olav Sørensen).- AKTUALISIERT: User-Startup zur Aufnahme von Femu.- AKTUALISIERT: MMuLib 47.4, 30. März 2022 von Thomas Richter.- AKTUALISIERT: AmiSSL 5.3 vom AmiSSL Open Source Team. 05. Juli 2022.- AKTUALISIERT: ModExplorer von Joerg Renkert, 06. Januar 2018.- AKTUALISIERT: iGame 2.0b6 von MrZammler, 4 Sep 2020- AKTUALISIERT: MUI-5.0-2020R3 von Thore, 21. Dezember 2020.- AKTUALISIERT: SnoopDos 3.11 von Thomas Richter. 15. August 2021.- AKTUALISIERT: VisualPrefs 1.5n von Massimo Tantignone. 31. Mai 2021- AKTUALISIERT: SegTracker 46.1 von Thomas Richter 2021 Mai 01- AKTUALISIERT: BetterString 11.35 von BetterString.mcc Open Source Team- AKTUALISIERT: NList 0.127 von NList Open Source Team- AKTUALISIERT: TextEditor 15.55 von TextEditor.mcc Open Source Team- AKTUALISIERT: TheBar.mcc 26.21 von Alfonso Ranieri und TheBar Open Source Team- AKTUALISIERT: LittleClock von Thomas Rapp 27. August 2021. Sie wird jetzt mit der graphics.library korrekt angezeigt. V47- AKTUALISIERT: HippoPlayer 2.47 von Kari-Pekka Koljonen, 31. August 2021.- AKTUALISIERT: EaglePlayer V2.06 von Jan Blumenthal & Henryk Richter. 12. Juli 2020. Wir behalten die vorherige Konfiguration für AGA und eine neue für RTG.- AKTUALISIERT: WHDLoad 18.8.6478 30. Mai 2022.- GEÄNDERT/AKTUALISIERT: IconLib 46.4.533 . Wir haben die Version, die TrueColors beibehält, als Standard belassen.- GEÄNDERT/AKTUALISIERT: AmimodRadio auf Version 0.9996 von Tygre 09 Juni 2020, WIP.- GEÄNDERT/AKTUALISIERT: Booting-Sounds optimiert, damit meine Favoriten öfter ertönen- GEÄNDERT/AKTUALISIERT: Screennotify.library auf Version 1.0 zurückgesetzt, wie von PeterK vorgeschlagen.- GEÄNDERT/AKTUALISIERT: Energy98-Radiosender verwendet jetzt Amplifier statt AmigaAMP. Es sieht einfach besser aus- GEÄNDERT/AKTUALISIERT: Es gibt eine neue Option im DOpus StartMenü. In "Radio" gibt es eine "Leave Out"-Option, die es erlaubt, einige Radiosender auszulassen, die dann auf den Desktop verschoben werden. Drei von ihnen zeigen nicht den Namen, sondern nur das Symbol, um besser auszusehen.- GEÄNDERT: Die ToolsDaemon-Einstellungen enthalten jetzt einen Femu-"Schalter" unter "Aktionen".- GEÄNDERT: DOPus5-Benutzermenü-Einstellungen, um einen Femu-Schalter im Benutzermenü einzufügen.- GEÄNDERT: Die Favoriten haben jetzt eine Auswahl, die Sie ausprobieren können.- GEÄNDERT: BetterConfig hat jetzt drei Optionen für die "AKReal 1024" Einstellung.- GEÄNDERT: TinyMeter mit mehr Optionen und festen Radiosendern.- ÄNDERUNG: TKPlayer-Einstellungen zur Verwendung eines anderen Skins.