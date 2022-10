Am 19. November 2022 wird das erste Amiga Apollo Meetup in Alkmaar, in den Niederlanden, organisiert.Das Treffen ist eine Initiative der niederländischen Apollo-Vampire-User-Gruppe. Obwohl die Party unter dem Motto Apollo & Vampire steht, sind alle Arten von Amiga's und AmigOne's willkommen.Die Veranstaltung ist ein "Meetup", was bedeutet, dass es einen sozialen Aspekt des Treffens und der Vernetzung mit anderen Amigianern gibt.Ihr könnt auch eure "Ausrüstung" mitbringen, wir haben genügend Tische und sogar Platz, um etwas zu präsentieren.Es gibt viele Apollo Vampire zu sehen, auch die neueste R9 wird vorgestellt.Wir haben einen "Lounge-Bereich", in dem man abhängen, etwas trinken und plaudern kann. Für das leibliche Wohl der Besucher wird gesorgt und ist alles inklusive.Der Eintrittspreis beträgt Euro 15,- p.P.Anmeldungen bitte per E-Mail an: party@amigascene.nl