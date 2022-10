Spotless ist ein symbolbasiertes Debugging-Tool, das den Stabs-Standard für Compiler-Debugging-Symbole unterstützt.Spotless v.2.1.0 im os4depot: http://os4depot.net/?function=showfile& ... otless.lha Die neueste Version verspricht, viele der Probleme mit der Benutzeroberfläche früherer Versionen zu lösen. Dazu gehören Korrekturen für Ungenauigkeiten in der Benutzeroberfläche, Abstürze bei der Speicherverwaltung und ein insgesamt stabileres Benutzererlebnis.Die Funktionen umfassen:- Setzen von Haltepunkten im Code.- Schrittweise Ausführung von Programmen.- Anzeige von Variablenwerten bei Unterbrechungen.- Anzeige der Disassemblierung von Code während der Ausführung.- Anzeige der vollständigen CPU-Registerinformationen während der Ausführung.- Low-Level-Assembler-Debugging mit dem neuen Memory Surfer.- Absturzsicherer Zugriff auf den Speicher beim Lesen von Variablenwerten.- Eine schöne ReAction-GUI, die in zukünftigen Projekten wiederverwendet werden kann.Der vollständige Quellcode des Projekts kann hier gefunden werden: https://github.com/alfkil/Spotless Geplant für zukünftige Versionen:- Lazy Interpretation von Stabs für schnelleres Laden und effizientere Speichernutzung.- Geteilter Fenstermodus aus Nostalgiegründen (erinnern Sie sich an db101?).- Unterstützung für dwarf2-Symbole.- Remote-Debugging-Client (in ferner Zukunft).Bitte lasst uns an euren Erfahrung teilhaben und verwendet Spotless für das nächste Programmierprojekt. Viel Spaß beim Programmieren!Quelle: https://www.amigans.net