35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei VirtualDimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Weltund berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirftgerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:Indiana Jones 4 #14: Sesam, öffne Dich! (RetroPlay/Amiga)Nachdem unsere ersten Befreiungsversuche der widerspenstigen Rothaarigen nicht gefruchtet haben, wagen wir uns tiefer ins Gewölbe und lassen Sophia in der sicheren Zelle. Also schnell den Oktopus besänftigen und dann eine gemütliche Bootsfahrt zwischen Knochenhaufen hindurch - das klingt doch nach einem Plan!Indiana Jones 4 #15: Wir retten Sophia - vorerst (RetroPlay/Amiga)Was nicht angeschraubt ist, wird mitgenommen! So will es das Adventure-Gesetz. Aber ganz unabhängig davon - jetzt wird es Zeit, Sophia aus ihrer Zelle zu holen! Eben haben wir noch mit ihr geschäkert, schon plaudern wir plötzlich Nur Ab Sal. Irgendwas ist da wohl schief gelaufen - Sophia ist ein bisschen durchgeknallt und nicht mehr ganz anwesend. Die Zeit der menschlichen Herrschaft ist vorbei! Verflixt aber auch... Verzweifelte Momente erfordern verzweifelte Maßnahmen, nicht wahr?Dig Dug: Mit der Luftpumpe auf Monster-Jagd (RetroPlay/C64)Im Boden rumgraben und Monster aufpumpen - darum geht es in dem kurzweiligen Spiel namens "Dig Dug". Wir wollen an unser Gemüse, doch das ist kein ungefährliches Unterfangen. Das auf zahlreiche Systeme umgesetzte Arcadespiel schauen wir uns diesmal auf dem Commodore C64 an. Luftpumpe marsch! Aber Vorsicht vor den Felsbrocken!Microsoft-CDs und PC-Spiele (Retro ausgepackt)Es wird wieder Zeit zum auspacken! Und zwar Games für den PC!Und wir fangen heute (und das auch noch im Stream) damit an, zwei geneigte-Zuschauer-Päckchen zu öffnen.Und nachdem der Dennis allemann die Nase wegen der Games lang gemacht hat, da wird natürlich erstmal was anderes ausgepackt! Also alles wie immer, nur besser