Die Firma Cachet dürfte einigen noch ein Begriff sein. Falls doch nicht, dann hilft euch der Name eines der vermutlich bekanntesten Produkte dieses Unternehmens auf die Sprünge: X-Copy. Etwas weniger bekannt, aber nicht ganz unbekannt ist auch die Cyclone-Software von Cachet. Wer sich näher mit den Produkten dieses Unternehmens befassen möchte, schaut am besten in das Amiga Wiki: https://www.amigawiki.org/doku.php?id=d ... ware_suite Auf den Amiga-Messen in Köln und Frankfurt, in den Jahren von 1992 bis 1994 wurden T-Shirts mit dem Cachet-Logo verkauft. Genau diese T-Shirts hat die KryoFlux GmbH nun in ihrem Web-Store, als ein vom Rechteinhaber offiziell zertifiziertes Remake im Angebot. Das Logo im klassischen Design auf einem schwarzen B&C E190 T-Shirt gibt es in zwei Varianten zur Auswahl, entweder als das Cachet 30th Anniversary Gold Logo, als goldene Stickerei auf der Brust, oder als das bunte Cachet 30th Anniversary Logo, als achtfarbiger Siebdruck auf der Brust.Zunächst bis zum 31. Oktober gibt es das T-Shirt zum Einführungspreis von 19,99 EUR statt 24,95 EUR zuzüglich Versandkosten.Wer das Logo auf seinem T-Shirt lieber als goldene Stickerei möchte, kann dieses auf der folgenden Seite bestellen: https://webstore.kryoflux.com/catalog/p ... ucts_id=69 Für Fans des achtfarbigen Siebdruck-Logos geht es hier entlang zum Web-Store: https://webstore.kryoflux.com/catalog/p ... ucts_id=70