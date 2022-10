35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei VirtualDimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Weltund berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirftgerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:Indiana Jones 4 #10.2 PUZZLE: Sternharts unrühmliches Ende (RetroPlay/Amiga)Hier folgen wir dem Puzzle-Pfad, einem von drei Lösungswegen in "Indiana Jones 4 and the Fate of Atlantis".Per Express-Ausstieg an Land gespült. Indy hasst es, nass zu werden, aber immerhin ist es uns gelungen, das deutsche U-Boot zu verlassen, ohne groß Aufsehen zu erregen. Und nun sind wir mitten in den Ruinen von Knossos... gab es da nicht die Legende vom Labyrinth unter den Ruinen...? Schau an, eine Geheimtür!Indiana Jones 4 #10.1 TEAM: Bernstein, Gold und Perlen (RetroPlay/Amiga)Hier folgen wir dem Team-Pfad, einem von drei Lösungswegen in "Indiana Jones 4 and the Fate of Atlantis".Runter get's schnell, aber hoch...? Das ist schon eine Kunst für sich. Schön animiert zeigt uns Indy hier, wie sehr er es hasst, nass zu werden... Jedenfalls gibt es nicht viele Möglichkeiten, Sophia aus den Tiefen des Labyrinths zu holen - der Aufzug muss wieder gangbar gemacht werden. Nichts einfacher als das. Oder?Indiana Jones 4 #10.3 ACTION: Die Rückkehr der Riesensteinkugel (RetroPlay/Amiga)Hier folgen wir dem Action-Pfad, einem von drei Lösungswegen in "Indiana Jones 4 and the Fate of Atlantis".Nach einer nervenaufreibenden Prügelei haben wir Franz und Otto nun gezeigt, wo Hans steckt, und haben ganz nebenbei von dem "anderen Ausländer" erfahren. Sophia? Na klasse... diese Frau steckt doch immer in Schwierigkeiten... Also prügeln wir uns mal zu ihr durch! Ist ja immerhin der Action-Pfad! Und immer alles einstecken - ja, auch den Stalaktiten!Indiana Jones 4 #11.1 TEAM: Das Boot (RetroPlay/Amiga)Hier folgen wir dem Team-Pfad, einem von drei Lösungswegen in "Indiana Jones 4 and the Fate of Atlantis".Da pfuscht uns eine schleimige Kröte dazwischen und schwupps, sind die Steine weg. Und Sophia gleich mit! Jetzt heißt es, den Weg aus dem Labyrinth finden und an ihre Fersen heften! Das U-Boot der Deutschen, auf dem Sophia untergebracht ist, ist schnell ausgemacht - allein: wie knackt man die Dose und bringt den Rotschopf in Sicherheit? Captain, anyone?Indiana Jones 4 #11.3 ACTION: Tauchgang mit Hindernissen (RetroPlay/Amiga)Hier folgen wir dem Action-Pfad, einem von drei Lösungswegen in "Indiana Jones 4 and the Fate of Atlantis".Endlich wieder vereint - Sophia ist befreit, das Rätsel mit Sonne-,- Mond- und Erdscheibe ist gelöst, der Ausgang ist frei und der nächste Hinweis deutet auf eine vulkanische Insel. Damit nähert sich der Action-Pfad seinem Ende und die Wege von Sophia und Indy führen wieder zusammen - auf nach Thera. Auf nach Atlantis! Aber... wie ist unser Plan?Indiana Jones 4 #11.2 PUZZLE: U-Bahn nach Atlantis (RetroPlay/Amiga)Hier folgen wir dem Puzzle-Pfad, einem von drei Lösungswegen in "Indiana Jones 4 and the Fate of Atlantis".Professor Sternhart macht nicht mehr die beste Figur, wo wir im Labyrinth über ihn stolpern (oder das, was von ihm noch übrig ist)... Aber er hat ein paar nützliche Notizen für uns dabei. Und mit den Grundlagen der Physik konstruieren wir uns erst einmal einen Detektor, der uns hier heraushilft. Immer gut, wenn man in der Schule aufgepasst hat!Encounter: Ego-Shooting aus dem Cockpit (RetroPlay/C64)Ein 3D-Shooter auf dem C64 - die Variante auf dem Atari 800 hatten wir schon einmal gezeigt, jetzt wollen wir einmal wissen, wie der C64 sich hier schlägt! in "Encounter!" geht es mal wieder um nichts Geringeres als den Kampf ums Überleben gegen die Aliens, die uns bei einer friedlichen Forschungsreise überfallen haben. In der Sonde gegen Untertassen und Raketen - auf geht's!10/82: Computer zum Selberbauen (Back in Time)Heute beschränkt sich ein "Bauen" von Computern in der Regel auf das Zusammenstecken von fertigen Karten und den Einbau in ein Gehäuse - und auch das machen immer weniger Computernutzer. Vor 40 Jahren war es dagegen noch viel selbstverständlicher, den Computer komplett aus Platinen und Bauteilen selbst zusammenzulöten. In den Zeitschriften aus dem Oktober 1982 schauen wir uns passend dazu diesmal eine Erweiterung für den elektor-Junior-Computer und die ersten Platinen für den mc-CP/M-Computer an.Indiana Jones 4 #12: Willkommen in Atlantis! (RetroPlay/Amiga)Welchen Weg auch immer wir gewählt haben - hier führen sie alle wieder zusammen - wir haben Atlantis erreicht! Und nun stehen wir vor zwei Aufgaben: wir müssen (mal wieder) Sophia retten, und danach die ganze Welt! Auf geht's ins Labyrinth - und das ist tatsächlich jedes Mal ein bisschen anders aufgebaut...Indiana Jones 4 #13: Die Orichalcum-Maschine (RetroPlay/Amiga)Nach und nach nehmen wir uns der Herausforderungen im Labyrinth an, decken die Räume Stück für Stück auf und gehen dabei den Nazis aus dem Weg so gut es eben in diesen beengten unterirdischen Verhältnissen möglich ist. Zum Glück sind die manchmal echt blind. Aber wo steckt Sophia?! Irgend etwas haben wir wohl übersehen...Pole Position: Explosives Autorennen (RetroPlay/C64)Pole Position - das erste Formel-1-Rennspiel mit dreidimensionaler Grafik, "richtiger" Landschaft und einer Menge Spaß! Wenn man denn richtig schaltet und die Wiese nicht zur Strecke macht... Ein bisschen knifflig zu Beginn, nimmt das Spiel schnell an Fahrt auf und der Joystick muss zeigen, aus welchem Holz er geschnitzt ist, wenn man in einem Affenzahn rechts und links an den Gegnern vorbeirauscht.Throne Legacy: Gefährliche Erbschaft (RetroToday/CPC)Als Thronfolger hat man es nicht leicht - kaum ist man mal außer Haus, wird die ganze Familie von einem Fluch ausgelöscht, und finstere Kreaturen besetzen das Schloss. Um dieses zurückzuerobern und den Fluch zu brechen, brauchen wir die Krone, das Zepter und den Ring aus dem Schloss. Doch wehe, wenn das Licht ausgeht...