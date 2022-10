Die neue Ausgabe von Passione Amiga ist da!In dieser Ausgabe:Videospiele: Athanor 2 AGA – Die Legende der Vogelmenschen, River Raid Reloaded, None of Us, MinkyBücher: Darkage Software - the story, A Hobbyist's Guide to THEA500 MiniReportage: Passion Amiga day 2022, Amiga 37Special CD32Blenderkurs, Teil 2Kompromisslose WiedergabeAmiga OS3.2.1 AktualisierungsanleitungInterviews mit: Jon Hare (Sensible Software), Federico „Wiz“ Croci (Simulmondo)Plus: Spiele-News, Tech-News, THEA500 Mini-News, Demo-Szene, neue Talente, MailBox48 A4-Farbseiten, die ganz dem Amiga gewidmet sind!Erhältlich in gedruckter Form: https://www.amazon.it/dp/B0BJTJ34K4 und in digitaler Form: https://www.passioneamiga.it/numeri/pas ... -digitale/