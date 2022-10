Blaze Entertainment bestätigt die Partnerschaft mit Amiga, um Amiga-Spiele als Teil der neuen Home Computer Collection-Reihe auf Evercade-Systeme zu bringen. Wie am vergangenen Wochenende den Fans auf dem Amiga 37-Event in Deutschland exklusiv bestätigt wurde, können Evercade-Geräte Spiele spielen, die für das weltberühmte Heimcomputersystem entwickelt wurden.Blaze Entertainment wird in der Lage sein, Amiga-Spiele von mehreren Herausgebern für Evercade zu lizenzieren und zu veröffentlichen. Derzeit gibt es keine öffentliche Bestätigung darüber, welche Spiele und Herausgeber in Evercades schnell wachsender Heimcomputer-Reihe enthalten sein werden, aber es wird bereits daran gearbeitet, Evercade im Jahr 2023 und darüber hinaus hochwertige Amiga-Spiele zur Verfügung zu stellen.Ähnlich wie bei anderen Evercade-Sammlungen erfolgt die Spielkuratierung mit unseren Lizenzen und Publishern, was bedeutet, dass ausgewählte Spiele aufgrund ihrer Benutzerfreundlichkeit und einer „Pick-up-and-play“-Mentalität priorisiert werden. Ein wichtiger Teil von Evercade ist die Fähigkeit, Fans zu ermöglichen, diese klassischen Spiele und verborgenen Schätze mit so wenig Schwierigkeiten wie möglich zu erleben, und Amiga-Spiele werden in dieser Hinsicht nicht anders sein.Die Cartridge-Linie von Evercade enthält mehrere Spiele von lizenzierten Publishern auf einem maßgeschneiderten Cartridge-System, das in ausgewählte Geräte integriert ist. Dazu gehören 28 Heimkonsolen-basierte Sammlungen, acht Arcade-basierte Sammlungen und die neuesten Heimcomputer-Sammlungen. Bringen Sie Videospiele aus über fünf Jahrzehnten aus mehreren Generationen, Systemen und Arcades in Ihre Handfläche, voll lizenziert und sofort spielbar.Die Kassetten von Evercade sind auch ein Fanfavorit für Sammler von Retro-Spielen, mit nummerierten Rücken und Farbschemata, die die Art der in der Sammlung enthaltenen Systeme kennzeichnen; Rot für Heimkonsole, Blau für Heimcomputer und Violett für Spielhalle.Die aktuelle Hardware-Produktpalette von Evercade umfasst zwei Geräte. Der TV-basierte Evercade VS, der derzeit erhältlich ist, und ein neuer Handheld, der im Winter 2022 erscheinen soll, der Evercade EXP.Neben der Emulation mehrerer Systeme und der Optimierung von Arcade-Spielen veröffentlicht Evercade auch Indie-Spiele, die für klassische Systeme entwickelt wurden, und bietet auch native Ports von Indie-Spielen.„Heimcomputer sind etwas, wofür wir bei Blaze Entertainment leidenschaftlich sind, und wir freuen uns, unseren Kunden jetzt etwas anbieten zu können“, sagte Andrew Byatt, Managing Director von Blaze Entertainment. „Diese neue Partnerschaft mit Amiga eröffnet unseren Produkten ein riesiges Reich an Spielgeschichte und Nostalgie. Wir freuen uns, mit der Unterstützung unserer neuen Freunde noch mehr unglaubliche Spiele im Heimcomputerbereich in unser Lizenzportfolio aufzunehmen.“Weitere Informationen zu Evercade finden Sie unter https://www.evercade.co.uk