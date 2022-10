ACube Systems schreibt:Wir möchten uns bei allen unseren Kunden für die Unterstützung und Geduld bedanken.Trotz all unserer Bemühungen, das neue Sam460LE bis Ende September auszuliefern, haben wir einige Verzögerungen in der Produktion erlitten und leider sind die Boards noch immer nicht auslieferungsbar.Leider mussten wir in letzter Minute einige Komponenten (Steckverbinder) ändern, die nicht mehr verfügbar sind.Dies hat die Produktion (erneut) verzögert, da wir die Vorproduktionsplatinen noch einmal testen mussten.Die Vorproduktionsplatinen haben alle Tests bestanden und sind jetzt einsatzbereit.Wir gehen davon aus, dass wir im November alle Boards an unsere Kunden ausliefern können.Auf der Amiga37 in Mönchengladbach werden wir die Vorserien-Boards zeigen, auf denen die endgültigen Boards basieren, die wir an unsere Kunden versenden werden.Wir werden unsere Kunden auf dem Laufenden halten, sobald wir Neuigkeiten haben.