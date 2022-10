Vermutlich ist Paragon von Testaware vielen unbekannt, zumal sich zu diesem Spiel auch kein Hall of Light Eintrag finden lässt. Das kostenlose Spiel wurde irgendwann im Zeitraum zwischen 1989 und 1990 in Amiga BASIC geschrieben und kann noch heute für den Amiga heruntergeladen werden: https://testaware.wordpress.com/amiga/ Auf den ersten Blick erinnert das Spiel ein wenig an das Brettspiel "Reversi". Ein Brett mit vielen Kacheln und jeder Spieler legt abwechselnd einen runden Stein auf das Brett, entweder in rot oder in blau. Doch anders als bei Reversi geht es hier darum ein für den jeweiligen Spieler vorgegebenes Muster auf das Brett zu legen. Gelingt dies, erhält man einen Punkt und diese Steine werden eingefroren. Das Spiel ist vorbei, wenn keine der vorgegebenen Muster mehr gelegt werden können. Sieger ist der Spieler mit den meisten Punkten. An sich ein sehr simples Spielprinzip, doch wie so oft machen es die Details wieder etwas kniffliger. Natürlich kann und muss man hin und wieder es sich zur Strategie machen dem Spieler sein Vorhaben zu verbauen. Und nach einer vorgegebenen Anzahl an Zügen werden alle bisher auf das Spielbrett gelegten, aber nicht eingefrorenen Steine invertiert. So wird aus rot blau und umgekehrt. Gespielt wird abwechselnd zwischen zwei Spielern oder zwischen einem Spieler und dem Computer oder der künstlichen Intelligenz, wie man es heutzutage nennt.Eine Portierung dieses Spiels unter dem Titel Paragon Redux kann man kostenlos über den Google Play Store beziehen: https://play.google.com/store/apps/deta ... ragonredux Die Portierung ist aber auch als Web-Version im Browser über itch.io spielbar: https://flatworld.itch.io/paragon-redux Und wer Interesse am Quellcode hat, findet diesen auf GitHub: https://github.com/marcopar/ParagonRedux Aufmerksame Leser werden bemerken, dass es sich um keine Neuigkeit in dem Sinne handelt. Diese Portierung gibt es schon länger im Netz. Allerdings verdient dieses Spiel, wie ich finde ein wenig mehr Aufmerksamkeit, da es weitgehend unerwähnt blieb.GitHubhttps://github.com/marcopar/ParagonRedux