Frank Röger aus Neuss hat ein Logik-Spiel für den Amiga geschrieben, das so einfach wie genial ist. Inspirieren lassen hat sich Frank von japanischen Hashiwokakero-Logikrätseln: https://de.wikipedia.org/wiki/Hashiwokakero Doch worum geht es in dem Spiel?Auf einer Platine werden Chips platziert, zwischen denen man Verbindungen herstellen muss. Klingt super einfach, aber das Spiel hat natürlich seine Regeln. Die Anzahl der ausgehenden und eingehenden Verbindungen muss genau mit der auf dem Chip angegebenen Anzahl übereinstimmen. Außerdem dürfen sich Verbindungen nicht kreuzen und pro Platine muss ein kohärentes Netzwerk von Verbindungen zwischen allen Chips entstehen – es müssen also alle Chips einer Platine ein großes Netzwerk bilden.Connect bietet eine speicherbare Highscoreliste und hat drei Modi: Solo-, Coop- und Battle-Modus. Außerdem ist die Platinengröße variabel und es sind bis zu 4.294.967.296 Spielvariationen möglich.Aktuell unterstützt das Spiel nur PAL-Amigas, eine NTSC-Variante könnte jedoch eventuell noch folgen. Benötigt wird mindestens das Kickstart 1.3 und 512 KB Chip RAM. Wer außerdem zusätzlich mindestens 512 KB weiteren Speicher welcher Art auch immer bieten kann, kommt in den Genuss von Hintergrundmusik. Ein Installer für die Installation auf Festplatte ist vorhanden.Verkauft wird das Spiel ausschließlich auf der Amiga37 in Mönchengladbach, wo man es auch gleich ausprobieren kann: https://amigaevent.de/WB.html Das gilt zumindest für die Boxed-Version. Eine Kaufmöglichkeit der digitalen Version des Spiels folgt nach der Amiga37, ab dem 24. Oktober und wird über die Indie-Plattform itch.io angeboten werden: https://logicalbyte.itch.io/connect Natürlich gibt es aber noch eine offizielle Website des Spiels, wo man alle Informationen noch einmal nachlesen kann: https://www.logicalbyte.de/games.html amiga-news.dehttps://www.amiga-news.de/de/news/AN-2022-10-00054-DE.html